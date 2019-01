Startfältet.

Här är alla låtar i årets tävling:

GÖTEBORG – DELTÄVLING 1

1. Låt: Chasing Rivers

Artist: Nano

Låtskrivare: Lise Cabble, Linnea Deb, Joy Deb, Thomas G:son, Nano Omar

2. Låt: No Drama

Artist: High15

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Kate Tizzard

3. Låt: Not With Me

Artist: Wiktoria

Låtskrivare: Joy Deb, Linnea Deb, Wiktoria Johansson

4. Låt: Mina bränder

Artist: Zeana feat. Anis Don Demina

Låtskrivare: Thomas G:son, Jimmy Jansson, Anis Don Demina, Pa Moudou Badjie, Robin Svensk

5. Låt: Mina fyra årstider

Artist: Arja Saijonmaa

Låtskrivare: Göran Sparrdal, Arja Saijonmaa

6. Låt: Hello

Artist: Mohombi

Låtskrivare: Alexandru Florin Cotoi, Thomas G:son, Mohombi Moupondo, Linnea Deb

7. Låt: Ashes To Ashes

Artist: Anna Bergendahl

Låtskrivare: Thomas G:son, Bobby Ljunggren, Erik Bernholm, Anna Bergendahl

MALMÖ - DELTÄVLING 2

1. Låt: Army Of Us

Artist: Andreas Johnson

Låtskrivare: Andreas Johnson, Jimmy Jansson, Sara Ryan, Andreas “Stone” Johansson, Sebastian Thott

2. Låt: I Do Me

Artist: Malou Prytz

Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal

3. Låt: I Love It

Artist: Oscar Enestad

Låtskrivare: Emanuel Abrahamsson, Parker James, Oscar Enestad

4. Låt: Leva livet

Artist: Jan Malmsjö

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Johan Bejerholm

5. Låt: Nakna i regnet

Artist: Vlad Reiser

Låtskrivare: Lukas Nathansson, John Hårleman, Vlad Reiser, Chris Enberg

6. Låt: Hold You

Artist: Hanna Ferm & Liamoo

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm, Liam Pablito Cacatian Thomassen

7. Låt: Tempo

Artist: Margaret

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Laurell Barker, Sebastian von Koenigsegg

LEKSAND – DELTÄVLING 3

1. Låt: Somebody Wants

Artist: The Lovers Of Valdaro

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son

2. Låt: Habibi

Artist: Dolly Style

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Palle Hammarlund, Robert Norberg

3. Låt: Låt skiten brinna

Artist: Martin Stenmarck

Låtskrivare: Uno Svenningsson, Tim Larsson, Tobias Lundgren

4. Låt: Victorious

Artist: Lina Hedlund

Låtskrivare: Melanie Wehbe, Richard Edwards, Dino Medanhodzic, Johanna Jansson

5. Låt: Om om och om igen

Artist: Omar Rudberg

Låtskrivare: Omar Rudberg, Johan Lindbrandt, Robin Stjernberg, Jens Hult

6. Låt: Who I Am

Artist: Rebecka Karlsson

Låtskrivare: Rebecka Karlsson, Anderz Wrethov, Henric Pierroff

7. Låt: Norrsken

Artist: Jon Henrik Fjällgren

Låtskrivare: Fredrik Kempe, David Kreuger, Niklas Carson Mattsson, Jon Henrik Fjällgren

LIDKÖPING – DELTÄVLING 4

1. Låt: Stormbringer

Artist: Pagan Fury

Låtskrivare: Tobias Gustavsson, Fredrik Thomander, Anders Wikström, Mia Stegmar

2. Låt: Känner dig

Artist: Anton Hagman

Låtskrivare: Gusten Dahlqvist, Oliver Forsmark, Anton Hagman, Jakob Hjulström

3. Låt: Torn

Artist: Lisa Ajax

Låtskrivare: Lisa Ajax, Isa Molin

4. Låt: I Do

Artist: Arvingarna

Låtskrivare: Nanne Grönvall, Mikael Karlsson, Casper Jarnebrink, Thomas “Plec” Johansson

5. Låt: On My Own

Artist: Bishara

Låtskrivare: Markus Sepehrmanesh, Benjamin Ingrosso, Robert Habolin

6. Låt: Kärleken finns kvar

Artist: Ann-Louise Hansson

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Josefin Glenmark-Breman, Olof “Ollie” Olsen

7. Låt: Too Late For Love

Artist: John Lundvik

Låtskrivare: John Lundvik, Anderz Wrethov, Andreas “Stone” Johansson