Den animerade tv-serien ”The Simpsons” plockar bort ett gammalt avsnitt där Michael Jackson gästar som röstskådespelare. Det är avsnittet ”Stark raving dad”, den tredje säsongens första avsnitt som sändes 1991, och som räknas som en av de mest klassiska episoderna av serien. I avsnittet blir Homer inspärrad på ett sinnessjukhus där han möter en person som inbillar sig att han är Michael Jackson, och ges röst av Jackson. Mannen/Jackson spelar i avsnittet även in en födelsedagssång till dottern i familjen, Lisa Simpson.

Avsnittet försvinner från strömningstjänster samt från framtida repriser och fysiska utgåvor av ”The Simpsons”, säger seriens exekutive producent James L Brooks till The Wall Street Journal.

Dokumentären som ligger till grund för reaktionerna är HBO:s ”Leaving Neverland”, som visas på SVT Play i helgen. Filmen bygger på två personers vittnesmål som säger sig ha blivit sexuellt utnyttjade av popstjärnan.

Efter dokumentärens premiär har avbildningar av Michael Jackson tagits bort från flera andra platser i världen.

I köpcentret Rødovre Centrum i Köpenhamn har man tagit bort en vaxdocka föreställande Jackson, skriver nyhetsbyrån AP. Charlotte Andersen, marknadschef för Rødovre Centrum, säger till danska TV2 att man mottagit runt 15 klagomål om Jacksondockan, de flesta från barnfamiljer. Jacksons vaxdocka ersattes med en föreställande Brad Pitt.

I Fulham i England har man tagit bort en staty föreställande Jackson. Den stod utanför National football museum men togs bort i början av mars som en följd av dokumentären och den har återsänts till affärsmannen Mohammed Al Fayed, som var fotbollsklubben Fulhams ägare 2009 när statyn restes.

Tidigare i veckan meddelades även att norska radiokanalen NRK inte kommer att spela några Michael Jackson-låtar under den närmaste framtiden, och radiostationer i Nya Zeeland, Australien och Kanada har följt exemplet.

Den musikal baserad på Jacksons liv, ”Don't stop till you get enough”, skulle ha premiär i Chicago i år men har skjutits upp. I nuläget är planen att den ska ha premiär nästa år i New York.

Men i en artikel i amerikanska affärsmagasinet Forbes går man igenom flera omständigheter som anses beklämmande för dokumentärens trovärdighet: Bland annat ställde en av männen som påstått sig ha blivit utnyttjad upp som vittne på Jacksons sida vid en rättegång 2005 och sa under ed att inga sexuella övergrepp skett. Vid Jacksons bortgång 2009 hyllade mannen Jackson som ”en av anledningarna att jag tror på den rena godheten hos mänskligheten”.

Efter att ha nekats att regissera Jacksons Cirque du Soleil-samarbete ”One” år 2011, och att året därpå ha genomlidit ett nervöst sammanbrott och en misslyckad karriär som koreograf, bytte han sida och försökte stämma Jacksons dödsbo på 15 miljarder kronor.

FBI:s 300-sidiga undersökning av Jackson fann inga bevis på att övergrepp begåtts.

Dokumentären kritiseras även för att enbart bygga på två personers påståenden och utan vidare bevisning.

Även rapparen T.I. har uttalat stöd för Jackson och kallar dokumentären för ”en del av agendan att förinta svart kultur”.

I London samlades fans utanför Channel 4, som visar dokumentären i Storbritannien, för att protestera.

