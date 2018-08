Ståupprecension: Anthony Jeselnik hittar humor i det otänkbara

Kanske ger titeln den oinvigde, men filmintresserade, en vink. Att i kväll väntar en Hanekeistiskt utdragen, krypande mardröm.

“You can hate me and still laugh at me. That’s how talented I am.” Har han sagt, Anthony Jeselnik. Och när han kommer ut på scenen efter den obrydda, lågmälda och rätt begåvade föråkerskan Mo Welch, går han tematiskt direkt in på turnétitelns dubbeltydighet: Död och familj, för skojs skull.

Anthony Jeselniks specialitet är att med gravallvarlig min, idiotamerikansk självsäkerhet och mycket långsamt tal- och kroppsspråk, stapla mängder av mörka mikroberättelser på varandra vilka samtliga, precis innan poängen, tar en skarp sväng utåt något ännu djävligare håll.

Död och familj, dödad av familjen. "Självmord är bra, men bäst är att först mörda din partner och sedan skjuta dig själv, då står du över lagen."

"Jag älskade min sköldpadda så. Men en dag var den borta. Pappa sa: 'Nu är han i himlen med mamma'. Jag trodde på det tills jag några dagar senare lekte med min spade i trädgården och hittade mamma i jorden."

Eller rasism: "En latinsk granne envisas med att prata spanska som jag inte förstår. Jag brukar bara nicka och le, men en gång hade jag druckit, rökt på, tagit en massa piller, och det bara brast för mig, jag skrek: 'Det här är Amerika. Jag kan inte teckenspråk!'"

"En liten flicka brukar jaga mig runt kvarteret. För att få tillbaka sitt emaljöga."

Under den första halvtimmen är det fler som tar sig för pannan och förtvivlat på skakar på huvudet än skrattar. Men den smarta fan uppe på scenen har räknat ut hur lång sträckan är tills publiken bli varm i kläderna och samvetet. En mer imponerad känsla tar över, de katarsiska skratten blir fler.

I stället för att missa "målet" med illa skriven pedofilironi – för att ta ett aktuellt exempel – byggs här äkta humor med det vi alla fruktar. Den händelse, handling, som i princip alla även utan erfarenhet kan relatera till, förnimma hur blodet fryser till is i ådrorna, världen stanna, allt vara över:

"Med allt fruktansvärt som händer i USA just nu är det ofattbart hur människor kan bli galna över småsaker. Som när man tappar en baby. Jag gör det hela tiden. Sporten är att få hålla någons baby, tappa den i golvet men svepa upp den i famnen så fort att ingen har märkt något. En gång fick jag springa tre trappor ner för att hämta upp den, då måste man vara jättesnabb om ingen ska märka något."

Sällan har väl en hel teatersalong så intensivt längtat efter att komma hem och krama sitt barn, lova att skydda det för alltid. Och sällan har vi väl sett solen spricka fram så i en tuff ståuppares hårda ögon, se ansiktet liksom öppna upp sig, och förstå att han är the good guy.

Regissören Michael Haneke må skaka om djupare, men balansakten är densamma: "Titta, jag lämnar över det otänkbara i ditt knä. Hantera det innan du kallar dig god."

Ståupp

Anthony Jeselnik

"Funny games"

Scen: Södra Teatern, Stockholm

Längd: 1,20

Läs fler ståupprecensioner av Niklas Wahllöf, till exempel om Russell Peters fixering vid etniciteter.