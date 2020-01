Stellan Skarsgård – en man med många ansikten

”Jag har sett så många filmer med dig, men jag kommer aldrig ihåg ditt ansikte!” sa Milos Forman en gång till Stellan Skarsgård. Det är en replik som tydligen har spökat i den svenska skådespelarens hjärna under många år. När Skarsgård nyligen fick ta emot en Golden globe för rollen som barsk Sovjetpolitruk med buskiga ögonbryn i ”Chernobyl” tackade han sin maskör – för första gången i karriären fick han ett par rimliga ögonbryn att jobba med: ”Tidigare kunde ingen se om jag var arg eller överraskad. Det är inte som Colin Farrell – där man kan se om han är arg på tre mils avstånd”, flinade Skarsgård i sitt tacktal.

Så talar en tvättäkta svensk Hollywoodstjärna som formades under folkhemmets mest optimistiska år. Naturligtvis är detta inte hela sanningen. Om det är svårt för publiken att minnas Skarsgårds ansikte så beror det lika mycket på att han också är en äkta kameleont – till skillnad från Farrell och många andra kollegor. Jag minns när han berättade om hur han identifierade sig med Zelig – den neurotiskt anpassliga figuren som påverkas så starkt av sin omgivning att han tvångsmässigt smälter in överallt.

Stellan Skarsgård Foto: KEVIN WINTER, KEVIN WINTER, KEVIN WINTER

För en skådespelare som vill pendla mellan olika personlighetstyper och temperament är det förstås en superkraft. I dag lanserar Filmfredag den världsunika ”STEL–LAN-skalan” där vi för första gången någonsin kan visualisera den svenska stjärnans förvandlingsförmåga.

Med inspiration från den tyska psykologen Hans Eysencks modell för de fyra grundläggande personlighetstyperna har Filmfredag ringat in ett 30-tal av hans mest kända huvudroller och mer eller mindre spektakulära biroller. Modellen bygger på de grekiska idéerna om de olika temperamenten: kolerisk (eld), sangvinisk (luft), melankolisk (jord) och flegmatisk (vatten).

Diagrammet intill ska förstås mer ses som ett diskussionsunderlag än någon absolut sanning. Men som ni ser rör han sig ledigt över spelplanen som få andra – från tonårsdebuten som den sangviniska Bombi Bitt via den koleriska Melvin (”Jönssonligan”) till den flegmatiska biktfadern Seligman (”Nymphomaniac”) och de melankoliska norska männen Trond (”Ut och stjäla hästar”) och Nils (”En iskall jävel”) som blivit ett slags signaturroller.

Till skillnad från många av sina rollfigurer är Skarsgård dessutom en sympatisk djävel. Han avskyr divalater och fåfänga och menar att hans jobb alltid handlar om att underkasta sig rollfigurens funktion i filmen. Han tror varken på Jesus eller den ryska skådespelargurun Stanislavskij och är skeptisk till kollegor som använder method acting som snuttefilt.

Det enda han tror på är att det bara är i ett levande möte med motspelaren som äkta liv kan uppstå framför kameran. Det största skådespeleriet handlar om att reagera snarare än att agera.

I stället för att sitta och noja i sin trailer stillar han prestationsångest genom att kedjeröka, dricka kopiösa mängder kaffe och socialisera med allt och alla under inspelningarna. En lagspelare som alltid lyckas skapa bra stämning på alla inspelningar. Jag har vid flera tillfällen bevittnat hans vinnande stil på jobbet som ett slags mänsklig Lisebergskanin som håller alla på bra humör. Det gäller oavsett om han står i snålblåsten med långt stripigt oljeborrarhår på en karg skotsk ö (”Breaking the waves”) eller spelar Lennart Bergelin med en prostetisk hjässa som håller på att råka ut för en härdsmälta (”Borg”) i ett hett Prag.

Bild 1 av 2 Stellan Skarsgård som Lennart Bergerlin i ”Borg”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Stellan Skarsgård och Emily Watso i Lars von Triers ”Breaking the Waves”. Foto: Trust Film Bildspel

Kanske är ovan nämnda egenskaper en förklaring till att han är en av ytterst få skådespelare som så ledigt kan varva karaktärsroller i djupsinniga europeiska konstfilmer med lättsamma Hollywoodspektakel – utan att tappa något av sin konstnärliga kredd.

Vilken annan svensk skådespelare skulle kunna gå från att spela en figur med halva Feskekôrka i ansiktet (Bootstrap Bill i ”Pirates of the Caribbean”) och sedan spela smygsnäll nazist i Vaclav Marhouls expressionistiska svart-vita apokalypsallegori ”The painted bird˝ som har nordisk premiär under årets Göteborgsfestival.

Som om det inte vore nog har han också avlat fram en armé av barn som är redo att föra arvet vidare. Hälften av barnaskaran är redan firade skådespelare - Alexander, Gustaf, Bill och Valter.

Inte illa jobbat för en man utan ögonbryn som inledde sin långa karriär med att spela snöhög i en skolpjäs.

Congrats, Skarzie!

Stellan Skarsgård på Göteborgs filmfestival 2020 Stellan Skarsgård tar emot årets Honorary Dragon Award på Göteborgs filmfestival i samband med invigningen den 24 januari. ”Med existentiell tyngd, varm humanism och unik detaljskärpa har Stellan Skarsgård förgyllt filmvärlden och blivit en symbol för nordisk film”, säger Jonas Holmberg, festivalens konstnärliga ledare. Bland tidigare pristagare märks Liv Ullmann, Susanne Bier, Alicia Vikander och Mads Mikkelsen. Den 25 januari framträder Skarsgård också i en Artists Talk på Stora teatern i Göteborg i samband med nypremiären av Hans Alfredsons ”Den enfaldige mördaren” (1982). Stellan Skarsgård har också en liten roll i ”The painted bird” (2019) som får svensk premiär den 26 januari. Under festivalen visas även Lars von Triers ”Breaking the Waves” (1997) och ”Zero Kelvin – kärlekens fryspunkt” (1995) i regi av Hans Petter Moland. Visa mer

