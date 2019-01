Stephen Kings ”Pestens tid” blir tv-serie

Redan 1994 gjordes en minitv-serie av ”Pestens tid” i fyra delar, där Stephen King skrev manus och även hade en mindre roll i produktionen.

Nu är det regissören och manusförfattaren Josh Boone (”The fault in our stars”) och manusförfattaren Ben Cavell som står för den nya produktionen, beställd av CBS All Access.

”Pestens tid” är Stephen Kings apokalyptiska vision av en värld där ett dödligt virus sprider sig och decimerar mänskligheten till bara några tusen överlevande. En strid mellan ont och gott inleds, där den 108-åriga kvinnan Abagail Fremantle och ”Den svarta mannen” Randall Flagg utgör motpolerna.

– Jag är entusiastisk och väldigt glad att ”Pestens tid” ska få ett nytt liv, säger Stephen King i Deadline och tillägger:

– De som gör tv-serien är män och kvinnor som vet exakt vad de gör: manuset är dynamit och utlovar något minnesvärt och spännande. Jag tror att den kommer att ta tittarna till en värld som de hoppas aldrig ska bli verklighet.