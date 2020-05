Steve Earle sjunger gruvarbetaröden sträva som skillingtryck

Americana ”Ghosts of West Virginia” (New West/Border) Visa mer

Att en hårdpolitisk folksångare som Steve Earle gör temaskiva om en av USA:s värsta gruvolyckor är inget att förvånas över, mindre förväntat är att den ägde rum så nyss som 2010. Och att det därmed handlar om Donald Trumps kärnväljare i kolgruvornas West Virginia, som inte har mycket till övers för intellektuella vänsterliberaler som Steve Earle.

Men när det skulle göras dokumentärteater off-Broadway hörde pjäsförfattarna av sig, år av research plöjdes ner i arbetet och vid premiären i mars stod Steve Earle som ”grekisk kör” på scenen.

Nu sjunger han samma sånger med sitt trogna The Dukes, som gått från bredbent rockband till akustisk combo, och allt känns så traditionellt som om Woody Guthrie stått fadder. Med livsöden sträva som skillingtryck, och i utmaningen att bevara huvudpersonernas värdighet tycks Steve Earle ha fått en liten nytändning.

Bästa spår: ”Devil put the coal in the ground”

