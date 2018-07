Stim går in i projekt för jämställda festivaler

Som DN tidigare berättat har över 80 festivaler jorden runt – däribland göteborgska Way out west – lovat jämn könsfördelning på sina scener inom fyra år. Initiativet är en del av det internationella projektet Keychange, som går ut på att skapa naturliga nätverk för kvinnor i musikbranschen.

Nu går den svenska upphovsrättsorganisationen Stim in i samarbetet. Totalt kommer 60 kvinnliga artister och nyckelpersoner mötas i kreativa labb och workshops, och i vissa fall spela på de festivaler som deltar i projektet.

– Av våra drygt 86 000 anslutna musikskapare är knappt 20 procent kvinnor. Stim har en viktig roll i att forma framtidens musikbransch, både genom vårt musikfrämjande uppdrag men också genom att samarbeta med andra organisationer och aktörer, säger Lina Heyman, Head of rightsholder relations på Stim, i ett pressmeddelande.