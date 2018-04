Stina Wollter släpper skiva: ”När vi hade kris i förhållandet köpte jag en bas”

Stina Wollter befinner sig i hemstaden Uppsala när DN når henne på telefon. Om bara en vecka åker hon till New York för att bland annat vara med på öppningen av sin utställning. Hon ska också passa på att träffa dottern som nyligen flyttat till den amerikanska metropolen.

När Wollter funderar över vilken roll musiken har haft i hennes familj blir hon först lite konfunderad. Uppväxten hos modern tillika skådespelaren Annie Jenhoff var inte särskilt präglad av musik.

– Mamma var inte en musicerande person på något sätt. Hon hade bara två skivor: en med Mahalia Jackson och en med Edith Piaf. Så det var ju inte kattskit i alla fall. De skivorna gick hon runt och sjöng falskt till, säger Wollter och fortsätter:

– Jag har haft ett förhållande till musik eftersom jag är uppvuxen i en kulturfamilj. Men kulturarbetare sitter inte och spelar gitarr tillsammans med sina barn precis.

Under uppväxten var sångerskan Viveka Seldahl Stina Wollters styvmor. Seldahl var även en av Stina Wollters största musikaliska inspirationer.

– Det handlade mycket om hur prestigelöst Viveka sjöng. Hon visade för mig att det gick att sjunga på ett annat sätt än det vackra. Viveka var också dörren in till Rolling Stones och Billie Holiday.

Det var dessa artister som Wollter framför allt lyssnade på – tills hon träffade musikern Mikael Olsson, hennes blivande partner.

– Jag var nog ganska jazzig och snäv innan jag träffade Micke. Han var med i popband och lirade allt från Dinosaur Jr till The Go-Betweens. Bra jävla pop, helt enkelt. Det var en värld som jag aldrig varit i tidigare, konstaterar Wollter.

Titelspåret till nya skivan – eller ”moderskeppet” som hon kallar den – gavs ut redan 1994.

– Micke skrev ”Garden song” när han var förälskad som en gnu på savannen. När vi är ihop uppstår det musik. Vi har nog också pratat med varandra genom låtar ibland, och en gång när vi hade världens kris i vårt förhållande så köpte jag en bas, berättar Wollter.

Paret har under årens lopp flera gånger fått frågan av vänner och bekanta ifall de inte borde samarbeta. Det var dock inte förrän 2011 som de tillsammans bestämde sig för att göra en rejäl satsning på musiken.

– Vi lånade pengar då för att Micke skulle kunna vara tjänstledig i en månad. Jag var rädd för att han skulle få en depression. Han har alltid varit en låglönearbetare och jobbat som butiksbiträde och brevbärare. Jag undrade ifall han skulle palla att gå in i en kreativ process från nio till fyra.

– Men efter första dagen kom han hem med nitton melodier, glad som ett litet hallon. Under alla dessa år hade de legat och pyrt i honom. Den osäkra grabben som plötsligt blir inslängd hos familjen Wollter.

Nu, sju år senare, är plattan färdig. Stina Wollter berättar hur svårt det varit då de inte har haft ett skivbolag i ryggen som betalar hyran och gröten.

– Folk kanske tycker att det är för sent för mig i livet att göra en skiva men jag tycker att det här är helt rätt, för nu hade jag och Micke det här att berätta. Några riktigt tunga låtar kunde inte heller ha skrivits tidigare. Men jag ska inte hymla med att det kostat oss enormt mycket. Skivan är vårt dyra sladdbarn som vi har varit gravida med i tjugofyra år, så det är ju ”high time” för den, säger hon och skrattar.

”Garden songs” är inspelad tillsammans med producenten Pecka Hammarstedt i Olga studios på Kungsholmen. Dit pendlade Wollter och Olsson från Uppsala med en bil fylld av instrument – mitt under en av hennes mest intensiva perioder i livet.

– Under en tid sjöng jag ett par timmar i studion på morgonen, sen drog jag i väg och dansade på ”Let’s dance”, för att senare besöka min dementa mamma och avslutningsvis sände jag radio. Trots detta är skivinspelningen något av det roligaste jag har gjort. Den är inspelad i en period när jag kände mig både fri och glad.

Vad var den största utmaningen med albumet?

– Att våga lita på mig själv – och att släppa taget om min röst. Jag lärde mig med tiden att lyssna på Pecka och hans uppmaningar om att strunta i kraven på perfektion. När jag i dag hör ställena där jag sjunger fel och nästan börjar skratta tycker jag att de är de finaste platserna på albumet. Som den lilla skönhetspricken i ansiktet man blir alldeles kär i.

Stina Wollters mor gick bort nyligen. Under moderns sista tid i livet var hon ofta på besök och hon hann spela upp skivan för sin mamma.

– Jag har en inspelning när hon säger ”det är fantastiskt, är det du som sjunger?”. Vilket känns jättefint, säger Wollter och blir tjock i rösten.

I låten ”Leave my shame” från skivan sjunger Wollter om hur hon lämnar sin skam vid moderns grav, något som sorgset nog nu har blivit verklighet.

– Den låten handlar om en förändring över generationer. Vissa ideal som präglade min mamma och hennes liv vill jag varken ha med mig eller föra vidare.

Ett annat skivspår som för tillfället ligger Wollter varmt om hjärtat är ”Let me help you pack the bags”.

– Min dotter flyttade nyligen till New York, därför känns den synnerligen aktuell. Sången handlar om hur det är att vara förälder när ens barn befinner sig så långt borta. Jag behöver få lipa ibland och känna efter hur mitt stora ömma hjärta mår.

Sångare, programledare, konstnär och nu skivartist. Stina Margareta Ulrika Wollter är en mångsysslare i ordets rätta bemärkelse.

– Man kan inte måla allt men man kan inte heller skriva allt. Vissa saker måste bara sjungas, förklarar hon.

Vad ser du för likheter konstformerna emellan?