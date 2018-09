Stjärnorna hyllade Mac Miller från scenen

Under sin turnépremiär i Pennsylvania tillägnade Elton John framförandet av låten ”Don’t let the sun go down on me” den amerikanske rapparen, skriver USA Today.

– Otroligt, 26 år, och gick bort i går. Det är ofattbart att någon så ung, och med så mycket talang, kan göra det, sade Elton John från scenen enligt tidningen.

Han sade även till publiken att han ville skicka kärlek och hälsningar till Mac Millers familj och vänner.

Samma kväll spelade Childish Gambino, eller Donald Glover som han egentligen heter, på United Center i Chicago, och höll ett känslosamt tal till Miller, rapporterar Rolling Stone.

– Han var den raraste killen, han var så snäll, sade han bland annat och berättade om hur de båda mötte en hel del kritik i början av sina karriärer, men att Miller verkligen älskade musik.

– Och vi måste tillåtas vara ledsna. Alltså, mitt hjärta krossades. Och det känns bra att vara ledsen, det betyder att han var speciell.

Innan han framförde låten ”Riot" till Millers ära sade han:

– Jag vill bara säga: ”Jag älskar dig Mac”.

Mac Miller, som egentligen hette Malcolm McCormick, började rappa som tonåring och debuterade 2011 med albumet ”Blue slide park”. Han femte och sista album släpptes den 3 augusti i år. Han blev 26 år gammal.