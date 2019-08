Stjärnspäckat sanningssökande på årets Venedigfestival

Efter fjolårets Guldpalmsvinst med ”Shoplifters” i Cannes får den japanska auteuren Hirokazu Kore-Eda äran att inviga världens äldsta filmfestival.

På onsdagskvällen rullas röda mattan ut på Lido för ”The Truth” som kretsar kring en dysfunktionell mor-dotter-relation. I filmen bäddas för tidernas slag om sanningen när en dotter (Juliette Binoche) återvänder hem till Paris när hennes firade mamma till filmstjärna (Catherine Deneuve) publicerar en kontroversiell biografi.

Bild 1 av 3 Brad Pitt i ”Ad Astra”. Foto: New Regency Pictures Bild 2 av 3 Scarlett Johansson och Adam Driver i ”Marriage story” Foto: Wilson Webb Bild 3 av 3 Gael Garcia Bernal och Penelope Cruz i ”Wasp network”. Foto: Venedigs filmfestival Bildspel

Under senaste åren har filmfestivalen annars fungerat som en avfyrningsramp för Hollywoodfilmer som siktar mot Oscarshimlen – däribland bidrag som ”Roma”, ”The favourite”, ”Gravity”, ”First man”, ”The shape of water” och ”A star is born”.

Även i år blir Venedig ett skyltfönster för den kommande säsongen. Redan dagen efter premiärkvällen ger sig Brad Pitts major ut till solsystemets yttersta utkanter i ”Ad astra” för att spåra upp sin frånvarande pappa (Tommy Lee Jones) som också råkar vara den enda som kan rädda Jorden från utplåning. James Grays episka rymddrama med foto av Hoyte van Hoytema har kostat 800 miljoner kronor och får nog betraktas som ett av årets högriskprojekt.

Det surras redan ordentligt om Noah Baumbachs Netflixfilm ”Marriage story”, ett uppslitande skilsmässodrama med Scarlett Johansson och Adam Driver som berättas ur två olika synvinklar. En modern uppdatering av klassikern ”Kramer mot Kramer” med Dustin Hoffman och Meryl Streep från 1979.

Oscarsdrottningen Meryl Streep väntas glida in i en mahognyyacht till badön Lido tillsammans med Gary Oldman för att sälja in Steven Soderberghs ”The laundromat” som kretsar kring internationell pengatvätt och korrupta finanssystem.

”Baksmällan”-regissören Todd Phillips bidrar med den psykologiska thrillern ”Joker” där Joaquin Phoenix spelar en misslyckad ståuppkomiker med repliker som ”Är det bara jag, eller håller världen på att bli ännu mer galen?” innan han går över till den mörka sidan som kaosfurste i Gotham City. Som av en händelse spelar också Robert De Niro i detta ”King of comedy”-liknande drama.

En annan joker i tävlingsleken är den australiska skådespelaren Shannon Murphys spelfilmsdebut ”Babyteeth” där Eliza Scanlen (”Sharp objects”) spelar en plågad tonårsflicka som blir förälskad i en betydligt äldre droglangare (Ben Mendelsohn). Murphys enda kvinnliga kollega i Guldlejonjakten är Haiffa al-Mansour som utmanar Saudiarabiens patriarkala strukturer i feministiska ”The perfect candidate”.

Bild 1 av 4 Joaquin Phoenix i ”Joker”. Foto: Niko Tavernise Bild 2 av 4 Timothée Chalamet i ”The king” Foto: Netflix Bild 3 av 4 Kristen Stewart i ”Seberg”. Foto: Venedigs filmfestival Bild 4 av 4 Ur Roy Anderssons ”Det oändliga”. Foto: Triart Bildspel

Från konstvärlden kommer installationskonstnären Grear Patterson med det djupt personliga tävlingsbidraget ”Giants being lonely”, ett uppväxtdrama som sägs vara ett slags grupporträtt av Generation Z.

Roman Polanski gräver upp Dreyfus-affären i ”J'accuse – an officer and a spy” med Jean Dujardin, Louis Garrel och Emmanuelle Seigner. De får konkurrens av bland andra Robert Guédiguian (”Gloria Mundi”) med Ariane Ascaride, Atom Egoyans ”Guest of honour” med David Thewlis och Pablo Larraíns ”EMA”.

Efter några högprofilerade filmer med Kristen Stewart (”Personal shopper”, ”Moln över Sils Maria” återvänder den högproduktiva Olivier Assayas till samma politiska arena som i miniserien ”Carlos” där Édgar Ramirez spelade terroristen Schakalen. Tillsammans med Penélope Cruz och Gael García Bernal gör Ramirez gör också en av huvudrollerna i det verklighetsbaserade ”Wasp network” om en grupp kubanska spioner som var verksamma i 90-talets Florida.

Även Assayas parhäst Kristen Stewart kommer till Venedig – utom tävlan. I ”Seberg” spelar hon den förföljda filmstjärnan och politiska aktivisten Jean Seberg i något som mer kan beskrivas som en mörk politisk thriller än en biografi.

En annan film att hålla ögonen på är det stjärnspäckade maktdramat ”The king” som är en remix av tre olika Shakespearepjäser. Stjärnskottet Timothée Chalamet (”Call me by your name”) spelar Hal, en egensinnig prins som har valt att leva bland folket och ytterst motvilligt låter sig krönas till Henrik V och ärva den brittiska tronen efter sin tyranniska pappa (Ben Mendelsohn). På rollistan finns även Joel Edgerton (som är medförfattare till manuset), Robert Pattinson, Lily-Rose Depp och Sean Harris.

Utom tävlan visas även Giuseppe Capotondis erotiska neo-noir-thriller ”The burnt orange heresy” där ”The square”-aktören Claes Bang spelar mot Elizabeth Debicki, Mick Jagger och Donald Sutherland.

För svensk del börjar festivalen på allvar först den 3 september när Roy Andersson kommer till lagunstaden för att försvara Guldlejonet från 2015, som han belönades med för ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”. På välkänt manér fortsätter han att utforska människans tragikomiska existens i ”Om det oändliga”. Som vanligt utan handling i klassisk mening, men det går att skönja en tunn handlingslinje som kan liknas vid en burlesk och absurdistisk uppdatering av Bergmans ”Nattvardsgästerna”, om en förtvivlad präst som tappat sin tro.

Alla som någon gång har hört den segervissa Roy Andersson uttala sig vet att den svenska auteurens tro på sin egen förmåga i alla fall är oändlig.