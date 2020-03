Stockholm stad inrättar ny krisfond till kulturlivet

Förslaget innebär att en tillfällig krisfond på 20 miljoner kronor inrättas, där aktörer inom det fria kulturlivet kan söka pengar för uteblivna biljett- och hyresintäkter. Pengarna till fonden tas från kulturstödet, vilket innebär att årets resterande kulturstöd sätts på paus.

– Det handlar om enstaka produktioner, projekt eller kulturarrangemang som blir lidande. Vi gör denna omfördelning eftersom vi måste slå vakt om det vi redan har. Men jag tror och hoppas att alla förstår att vi måste göra hårda prioriteringar i dessa tider, säger kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo till DN.

Verksamheter som riktar sig mot barn och unga eller har ”avgörande och långsiktig betydelse för stadens kulturella infrastruktur” kommer att prioriteras, säger Naddebo.

Vad innebär det?

– Krisfonden är främst till för att rädda verksamheter som redan har kulturstöd på över 300.000 kronor. Man kan dra parallellen till nattlivsfrågan här, försvinner en teater- eller konsertscen så kommer den sällan tillbaka. För att kulturlivet ska kunna återhämta sig efter att coronakrisen är över, så behövs dessa scener och platser. Står vi där med uppsagda lokaler som tas över av helt andra verksamheter så har vi inget att komma tillbaka till.

Kan du ge konkreta exempel på vilka som kan få stödet?

– Nej, jag vill inte peka ut någon enskild. Men det kan till exempel handla om aktörer som producerar mycket barn- och ungdomskultur som riktar sig till hela familjen, eller som stadens skolor och förskolor tar del av. Eller samlingslokaler i stadens socioekonomiskt svaga områden.

Exakt hur stödet kommer att utformas och vilka kriterier som kommer att gälla kan Jonas Naddebo i nuläget inte svara på. Först när förslaget har fått ett tjänsteutlåtande, vilket sker den 9 april, kommer detta att meddelas. Det formella beslutet om krisfonden kommer sedan att fattas på Kulturnämndens möte den 21 april.

– Målet är att pengarna ska kunna betalas ut redan i mitten av maj. Jag har förståelse för att det här kan uppfattas som långsamt, men i kommunpolitikens värld är det trots allt väldigt snabbt.

De verksamheter som i år redan har beviljats kulturstöd, men som inte har kunnat genomföra sin verksamhet på grund av coronaepidemin, kommer inte att bli återbetalningsskyldiga, säger han.

– Vissa ställen har bara kunnat spela en föreställning innan man tvingats ställa in hela säsongens repertoar. I vanliga fall hade vi krävt tillbaka de utbetalade pengarna, men det slopar vi nu. Även om stöden måste redovisas som vanligt.

Hyror är en annan stor utgiftspost för många kulturaktörer. De 5 miljarder som regeringen nyligen avsatte för att sänka hyreskostnader i vissa utsatta branscher innefattas i nuläget inte av kulturbranschen, vilket det borde göra, menar Jonas Naddebo.

– Min uppfattning är att kulturbranschen har än mindre marginaler än hotell- och restaurangbranschen som redan är inkluderade. I kulturlivet jobbar många i enskilda firmor och är väldigt sårbara. Så jag vill uppmana kulturministern att trycka på i den här frågan, säger han och berättar att de kulturaktörer som hyr lokaler av Stockholms stad nu kan söka uppskov för inbetalningar av sina hyror.

Den 20 mars presenterade regeringen ett stödpaket på 500 miljoner kronor till kultursektorn för att dämpa effekterna av coronakrisen. För att få störst effekt av dessa pengar måste man hitta en tydlig rollfördelning, menar Naddebo.

– Regeringens krispaket bör gå till att stötta enskilda individer och aktörer, medan vi på kommunen måste jobba med att säkra den kulturella infrastrukturen i staden.

Han uppmanar alla privatpersoner att stötta kulturlivet, genom att tillexempel köpa presentkort, stödbiljetter eller att hyra film digitalt:

– Kulturaktörer å sin sida måste tänka kreativt kring hur man kan få in externa medel, som till exempel att sända via nätet och få in pengar den vägen. Kreativa initiativ behövs för att kulturen ska överleva den här krisen.