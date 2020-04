Stor uppfinningsrikedom när konsten möter krisen

Brexit har de senaste åren utmålats som det värsta bekymret för den globaliserade konstvärlden och många har valt bort konstmetropolen London av rädsla för krångel med resor, transporter, tullar.

Oj, så futtig brexitproblematiken ter sig nu i coronapandemin. Stora museer har stängt världen över och här hemma nu även institutioner som Konstakademien, Sven-Harrys konstmuseum och Accelerator i Stockholm, liksom Bildmuseet i Umeå och Skissernas museum i Lund.

Men än så länge har de flesta av landets länsmuseer, mindre konsthallar och gallerier öppet, även om vernissager och programverksamheter ställts in. Vissa väljer en mellanväg – öppet efter överenskommelse eller färre timmar och med begränsat besöksantal.

Att begränsningen också är självreglerande har jag de senaste två veckorna sett på flera nästintill tomma utställningsplatser i Stockholm – ett enormt publikras som förstås är extra kännbart för privata institutioner som är helt beroende av biljettintäkter.

Från USA kommer larmrapporter om att museerna förlorar intäkter på omkring 33 miljoner dollar – dagligen! Bara Metropolitan Museum of Art beräknar att fyra månaders stängning innebär en förlust på hisnande 100 miljoner dollar. Enligt den amerikanska museialliansen kan en tredjedel av landets museer förbli stängda för gott, om inte kongressen beviljar räddningspaket på miljardnivå som i Storbritannien och Tyskland. Några stora amerikanska museer har redan sagt upp halva sin personalstyrka.

Konstgallerier världen över är också svårt drabbade av kraftigt minskad försäljning parallellt med dryga utgifter för produktion och transporter till planerade vårutställningar. I Sverige har Stockholms största galleri, Galerie Forsblom, proaktivt sagt upp personalen och i slutet av förra veckan skickade Galleriförbundet en skrivelse till kulturminister Amanda Lind med en vädjan om åtgärder, för att rädda både gallerierna och konstnärernas försörjningsmöjligheter.

”Soffvisning” på Moderna museet, där värden Mark Bengtsson presenterar Lena Cronqvists ”Madonna”. Foto: Åsa Lundén

Som grupp är konstnärerna extra utsatta och ligger alltid sämst till i undersökningar av kulturarbetares inkomster. Nu kan de ha jobbat i flera år och haft stora utgifter för utställningar som ställs in, stängs i förtid eller flyttas fram. Synd är det också om vårens avgångsstudenter, eftersom examensutställningar är en betydande möjlighet att få träffa gallerister och samlare. Även om Konsthögskolan i Malmö snabbt ordnade en filmad visning och Konstfack har börjat lägga ut masterstudenters arbeten online, så är det förstås åtskilliga verk som förlorar i synlighet.

Lägg till det att många konstnärers livlina nu också fryser inne – timanställningar som museiguider, vakter, föreläsare, pedagoger, frilanscuratorer.

Så nog behövs positiva initiativ. Och faktum är att min mejlkorg på sistone svämmat över av utskick från halva världen om alltifrån livestreamade visningar, virtuella utställningsrum, fönster- och utomhusutställningar, till målarböcker och audioguider för gratis nedladdning. Därtill listor på stöd, stipendier och olika hjälpaktioner.

Nya Nasjonalmuseet i Oslo var snabbt med att dubblera sin inköpsbudget till 30 miljoner norska kronor, för förvärv av samtidskonst, konsthantverk och design.

Den svenska regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kultursektorn lovar gott men eftersom tiotusentals aktörer ska slåss om den kakan och ännu fler om stödet till småföretag, så krävs åtgärder som är riktade direkt till det blödande konstlivet. Exempelvis extra anslag till Statens konstråd, Nationalmuseum och Moderna museet, vilket Galleriförbundet föreslagit ska öronmärkas för inköp av svenska konstnärer och från svenska gallerier.

Moderna museets chef Gitte Ørskou har, i en Dagens industri-intervju, lovat att köpa in mer svensk samtidskonst till samlingen med befintliga medel – men eftersom det bara handlar om ett par miljoner vill jag slå ett slag för ett ”tredje önskemuseum”. Det andra önskemuseet, med fokus på konsthistoriens bortsorterade kvinnor, fick statliga anslag och privata donationer i klass med norska Nasjonalmuseets nya inköpsbudget. Modernas ”tredje önskemuseum”, som hittills inte fått något gehör, hade som arbetstitel ”en större värld”. Just nu känns en direktsatsning på svensk samtidskonst mer angelägen men den kan ju göras med mångfald i sikte.

Vy från Lotta Hannertz utställning på Eskilstuna konstmuseum Foto: Eskilstuna konstmuseum

Skribenten Po Tidholm har också lanserat en strålande idé om beredskapsarbete för kulturskapare, som i USA under depressionen (se DN 18/3). Mycket av konsten och fotografin som skapades under Roosevelts New deal är ovärderliga tidsdokument i dag. Att som Walker Evans kuska land och rike runt för att dokumentera kristiden är från smittspridningssynpunkt mindre lyckat i dag, men även hemisolering behöver gestaltas och mildras på olika sätt.

Carl Michael von Hausswolff inbjöd häromveckan till en ”Apartment tour”, efter att en USA-turné ställts in. För en billig peng fick publiken under tre kvällar avnjuta kompositioner med olika virus­titlar, livesända från köket, sovrummet och badrummet på konstnärens Facebooksida.

Även konstinstitutioner som ännu är öppna har kompletterat med nätalternativ. Bonniers konsthall har presenterat ett nytt digitalt visningsrum, med bland annat en performanceupptagning av snart utställningsaktuella Éva Mag. Och konstnären Lotta Hannertz har enkelt åskådliggjort sin konst på Eskilstuna konstmuseum genom att mejla ut en pdf, med en karta över utställningssalarna, rumsvyer och foton på enskilda verk.

Och stängda Arkdes, som den 7 april skulle ha öppnat sin utställning ”Konstig känsla känns bra”, är nu först ut med inbjudan till en livesänd vernissage, som under en dryg timme går att följa på dator eller mobiltelefon.

Konstscenen har ju goda möjligheter att snabbt expandera i cyberrymden, eftersom flertalet både stora och små aktörer sedan länge utvecklat virtuella visningsplattformar och digitala aktiviteter som komplement till fysiska möten.

Nätauktionernas teknik har stadigt blivit allt mer sofistikerad och de stora auktionshusens webbkataloger tillåter inzoomningar på en detaljnivå som överträffar ögat och därtill 360-graders-åkningar runt skulpturer. Auktionsföretag erbjuder nu också värderingar via Facetime och sedan 5-6 år tillbaka säljer en växande skara konstnärer sina verk själva via sociala medier som Instagram, Facebook och Tumblr.

Men hittills har det varit svårt att sälja unika, dyrbara verk via nätet. Men så här i hemkarantäntider föreställer jag mig ett stort skutt framåt för virtuella konstköp, en strukturomvandling som kan bli bestående. Många med mig väntar spänt på slutrapporten om det första stora, internationella onlineexperimentet, Art Basel Hongkong. Coronautbrottet tvingade mässan att ställa in på plats, för att i stället snabba på och skala upp sin närvaro på nätet. I slutet av mars visade 235 gallerier från 31 länder över 2 000 konstverk i digitala showroom. Enligt Artnet news såldes en målning av Marlene Dumas för hela 27 miljoner kronor och en coronasjuk fransman i karantän ska enligt Artnet news ha köpt ett verk av Paul McCarthy.

Ja, vi som sitter hemma och suktar över konstkickar har massor att göra. De flesta stora museer har sedan länge egna appar och Youtubekanaler som erbjuder digitala konstupplevelser. Nationalmuseums kunskapsrika app kan man roa sig med i timmar, medan Moderna museet i all enkelhet startat ”soffvisningar”, där ett verk om dagen presenteras i rörlig bild.

Louvren i Paris, världens mest besökta museum, har en mängd onlinebaserade aktiviteter för både barn och vuxna. På Youtube kan man få en ensamvisning av museet, ”Alone in the Louvre”, och via hemsidan närstudera 24 mästerverk.

Rijksmuseum i Amsterdam har sedan tidigare digitaliserat hela sin samling om 70 000 verk, som är fria att ladda ner i högupplöst form i projektet ”Rijksstudio”. I förra veckan lanserade museet även den interaktiva plattformen ”Masterpieces up close”, där publiken kan surfa genom virtuella museisalar.

Rijksmuseum har dessutom startat en global trend att skänka munskydd, handskar, skoskydd och annan skyddsutrustning till lokala sjukvårdsinrättningar – material som konservatorer och museipersonal normalt använder i hanteringen av känslig konst. Här hemma har Konstfack, vars undervisning nu i huvudsak sker på distans, börjat använda 3D-printrar i skolans verkstäder till att tillverka visirbågar till skyddsglasögon.

Medan vi suktar efter ljusglimtar i världsläget trendar initiativ som #Museum bouquet på Twitter – blomstermotiv som museerna postar för att peppa varandra. Några bilder har också fått global spridning.

Katedralen i Aachen är ett sådant exempel. Sedan år 997 finns här ett praktfullt skrin i guld, brons och elfenben, som få känt till. Det innehåller reliker från en kristen martyr, som katoliker nu börjat tillbe som vore det infektionssjukdomarnas skyddshelgon. Sankt Corona, förstås.