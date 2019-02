Storbråk kring den ukrainska Eurovisionartisten

Fler politiska storbråk kring Eurovision song contest 2019

Frankrike

Enligt uppgifter i israeliska medier, bland annat tidningen Haaretz, har Frankrike hotat med att bojkotta Eurovisionfinalen i Israel. Orsaken ska vara nya tv-satsningen “12 points” på det israeliska public service-bolaget Kan, med planerad premiär i maj. I den fiktiva dramaserien infiltreras det franska deltagandet i tävlingen för att utföra en terrorattack, och huvudpersonen utger sig för att vara en fransk-algerisk homosexuell man. De upprörda känslorna ska bland annat bero på att Frankrikes bidrag i årets final är Bilal Hassani, en öppet homosexuell muslimsk man med nordafrikanskt ursprung. “Här råder ingen polemik! Vi arbetar stenhårt vidare med Bilal Hassani. Vi har fört diskussioner med EBU angående ‘12 points’”, säger Ludovic Hurel på public service-kanalen France 2, enligt SvD.

Italien

Matteo Salvini, ledare för högerpopulistiska partiet Lega Nord och vice premiärminister i Italien, har kritiserat det italienska bidraget till Eurovision song contest. Anledningen sägs ha politiska förtecken. Alessandro Mahmood, en italiensk-egyptisk artist som tävlar under namnet Mahmood och vars bidrag innehåller ord på arabiska, vann den italienska uttagningen med 60 procent av rösterna. Matteo Salvini twittrade att det inte var ”den vackraste italienska sången” som vann. Han fick medhåll av Luigi Di Maio, ledare för största partiet Femstjärnerörelsen som menade att resultatet visade på ”en avgrundsdjup klyfta mellan folket och ’eliten’”, eftersom den jury som röstade fram honom, enligt Di Maio på Facebook, bestod av ”journalister och radikala”.

Uppmaningar till bojkott

I flera upprop har kulturprofiler och andra uppmanat till bojkott av Eurovision song contest i Israel. I ett öppet brev skriver brittiska kulturaktörer som Vivienne Westwood, Mike Leigh och Julie Christie att BBC borde ställa in sin bevakning av evenemanget på grund av ”brott mot mänskliga rättigheter”. Tidigare har irländska musiker skrivit under en protestlista, och 17.000 islänningar ska ha skrivit under en annan protest.