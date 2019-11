Stormzy till Sverige i vinter

Artisten har stormat upp på listorna de senaste åren med låtar som ”Vossi bop” och ”Take med back to London” (med Ed Sheeran), och blev i somras den första brittiska rapparen att toppa musikfestivalen Glastonbury.

26-åringen, som även var ett av huvudnamnen på Way Out West i Göteborg i somras, släppte sitt debutalbum för två år sedan. Den 13 december släpps hans andra, ”Heavy is the head”.

Biljetter till spelningen på Annexet släpps den 6 december.