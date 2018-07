Storsjöyran hyllar Beppe Wolgers: ”Han är rätt i tiden”

De senaste åren har Storsjöyran producerat särskilda hyllningskonserter till artisterna Kjell Höglund och Barbro Hörberg. I år väljer festivalen att hylla 60- och 70-talsikonen Beppe Wolgers, som tillbringade sina sista årtionden i den jämtländska byn Öhn, tio mil norr om Östersund.

Hyllningskonserten ”Jazzkatten i Vattudalen” framförs den 27 juli, under Storsjöyrans första dag. Artisterna Ebbot Lundberg och Amanda Werne, mer känd under artistnamnet Slowgold, medverkar i specialföreställningen. Även Camilla Wolgers, konstnär och dotter, deltar i firandet.

– Ända sedan pappa satte sin fot på Öhn har han både präglat och präglats av Jämtland. Många tror till och med att han är född jämte, så det känns väldigt fint att få vara med och minnas honom i ett sådant sammanhang, säger Camilla Wolgers.

Amanda ”Slowgold” Werne Foto: Magnus Hallgren

Författaren, musikern och skådespelaren Beppe Wolgers föddes i Stockholm 1928 och växte upp i huvudstaden. Först vid 40 års ålder bestämde han sig för att flytta norrut, till den lilla byn precis utanför Strömsund. Ungefär samtidigt slog han igenom för en större publik med barnprogrammet ”Beppes godnattstund” som hade tv-premiär 1969. Samma år började SVT sända serien ”Pippi Långstrump”, där Beppe Wolgers spelade Pippis pappa Efraim Långstrump, sjökapten på Hoppetossa.

Redan efter första sommaren på Öhn skrev han sagoboken ”Förtrollningar”. Därefter publicerade han fyra diktsamlingar samt den numera kultförklarade barnfilmen ”Dunderklumpen!” Filmens handling utspelar sig på den jämtländska ön, där ett sällskapssjukt troll smyger in i ett hus och väcker familjedottern Camillas dockor till liv.

Produktionen, som kombinerade animationer med spelad film, var unik i sitt slag. Det krävdes över 200.000 teckningar, och fyra års arbete, innan långfilmen var klar för premiärvisningen i Strömsund 1974.

Strax därpå förevigade Strömsunds kommun en av filmkaraktärerna i en sex meter hög betongstaty. Kommunen valde dessutom ut en ny slogan: ”Dunderklumpslandet.”

Beppe Wolgers är även känd för sina samarbeten med flertalet svenska artister. Han skrev sångtexterna till ”Okända djur” och ”Det gåtfulla folket”, två av visdiktaren Olle Adolphsons mest kända låtar. Han samarbetade även med bland andra Monica Zetterlund och jazzsångaren Svante Thuresson.

Ebbot Lundberg Foto: Anette Nantell

Scenrecension: Svante möter Beppe Wolgers

När Soundtrack of our lives forna frontman Ebbot Lundberg kliver upp på Storsjöyrans scen kommer han framföra just Svante Thuressons ”Men hej”.

– Jag upptäckte låten ganska nyligen faktiskt, och föll för den direkt. Den känns lika avslappnad som Beppe verkade vara, säger Ebbot Lundberg och fortsätter:

– Jag träffade faktiskt Beppe en gång i Fjällbacka på 70-talet. Jag var väl kanske sju år. Jag minns att jag blev väldigt starstruck. De flesta barn brukade ju titta på ”Beppes godnattstund”. Han blev något av en fadersfigur för mig och min generation.

Även 29-åriga Amanda Werne förknippar sin barndom med Beppe Wolgers.

– För mig var han ju främst Pippis pappa. Sedan var ”Dunderklumpen!” en av mina favoritfilmer som barn. När jag blev tillfrågad att tolka honom kändes det självklart.

Under specialkonserten kommer hon att sjunga ”Hård stad”.

– Jag har lyssnat väldigt mycket på Anne-Lie Rydés version. Jag känner mig väldig bekväm med den låten trots att jag aldrig framfört den live. Vissa låtar kan man vara lite osäker på, men ”Hård stad” skulle jag kunna gå upp och sjunga direkt. Den finns liksom med mig.

Camilla Wolgers Foto: Privat

Scenrecension: ”Dunderklumpen” i Döda fallet blir en hyllning till naturen

Camilla Wolgers del i hyllningskonserten består av att hon kommer läsa upp sin fars Jämtlandsdikter.

– Jag kommer fokusera på dikter från hans första samling ”Bilder från Milwaukee.” De präglas av lyckan och glädjen över att vara i kontakt med Öhn och den delen av Jämtland. Det är en kärleksförklaring till skogen, vattnet och familjen.

Camilla Wolgers fortsätter: