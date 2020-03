Storslam för Dagens Nyheter i Årets bild

Tävlingen Årets bild arrangeras av Pressfotografernas klubb. 2020 års upplaga, den 78:e i raden, skedde under något annorlunda former. Konferencier Lars Dareberg hade förinspelat en film som sändes via nätet, eftersom galan ställts in på grund av förbudet mot stora folksamlingar.

Årets bild: Här är de vinnande bidragen