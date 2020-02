Storslam för ”Parasit” på Oscarsgalan

Här är alla vinnare och nominerade på den 92:a Oscarsgalan

Bästa film: ”Parasit”

Övriga nominerade:

”Joker”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Marriage story”

”Unga kvinnor”

”Le Mans '66”

Bästa regi: Bong Joon-ho – ”Parasit”

Övriga nominerade:

Martin Scorsese – ”The Irishman”

Todd Phillips – ”Joker”

Sam Mendes – ”1917”

Quentin Tarantino – ”Once upon a time in Hollywood”

Bästa kvinnliga huvudroll: Renée Zellweger – ”Judy”

Övriga nominerade:

Cynthia Erivo – ”Harriet”

Scarlett Johansson – ”Marriage story”

Saoirse Ronan – ”Unga kvinnor”

Charlize Theron – ”Bombshell”

Bästa manliga huvudroll: Joaquin Phoenix – ”Joker”

Övriga nominerade:

Antonio Banderas – ”Smärta och ära”

Leonardo DiCaprio – ”Once upon a time in Hollywood”

Adam Driver – ”Marriage story”

Jonathan Pryce – ”The two popes”

Bästa kvinnliga biroll: Laura Dern – ”Marriage story”

Övriga nominerade:

Kathy Bates – ”Richard Jewell”

Scarlett Johansson – ”Jojo Rabbit”

Florence Pugh – ”Unga kvinnor”

Margot Robbie – ”Bombshell”

Bästa manliga biroll: Brad Pitt – ”Once upon a time in Hollywood”

Övriga nominerade:

Tom Hanks – ”A beautiful day in the neighbourhood”

Anthony Hopkins – ”The two popes”

Al Pacino – ”The Irishman”

Joe Pesci – ”The Irishman”

Bästa originalmanus: Bong Joon Ho och Han Jin Won – ”Parasit”

Övriga nominerade:

Rian Johnson – ”Knives out”

Noah Baumbach – ”Marriage story”

”1917”

Quentin Tarantino – ”Once upon a time in Hollywood”

Bästa manus efter förlaga: Taika Waititi – ”Jojo Rabbit”

Övriga nominerade:

Steven Zaillian – ”The Irishman”

Todd Phillips och Scott Silver – ”Joker”

Greta Gerwig – ”Unga kvinnor”

Anthony McCarten – ”The two popes”

Bästa långfilmsdokumentär: ”American factory”

Övriga nominerade:

”The cave”

”The age of democracy”

”For Sama”

”Honeyland”

Bästa internationella film: ”Parasit” (Sydkorea)

Övriga nominerade:

”Corpus Christi” (Polen)

”Honeyland” (Nordmakedonien)

”Les miserables” (Frankrike)

”Smärta och ära” (Spanien)

Bästa produktionsdesign: ”Once upon a time in Hollywood”

Övriga nominerade:

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”1917”

”Parasit”

Bästa filmmusik: ”Joker” – Hildur Guðnadóttir

Övriga nominerade:

”Unga kvinnor” – Alexandre Desplat

”Marriage story” – Randy Newman

”1917” – Thomas Newman

”Star wars: The rise of Skywalker” – John Williams

Bästa originalsång: ”I'm gonna love me again” – Rocketman

Övriga nominerade:

”I can't let you throw yourself away” – Toy Story 4

”I'm standing with you” – Breakthrough

”Into the Unknown” – Frost II

”Stand up” – Harriet

Bästa filmfoto: Roger Deakins – ”1917”

Övriga nominerade:

Rodrigo Prieto – ”The Irishman”

Lawrence Sher – ”Joker”

Jarin Blaschke – ”The lighthouse”

Robert Richardson – ”Once upon a time in Hollywood”

Bästa klippning: ”Le Mans ’66’”

Övriga nominerade:

”The Irishman”

”Jojo Rabbit”

”Joker”

”Parasit”

Bästa kostym: Jaqueline Durran – ”Unga kvinnor”

Övriga nominerade:

Sandy Powell och Christopher Peterson – ”The Irishman”

Mayes C. Rubeo – ”Jojo Rabbit”

Mark Bridges – ”Joker”

Arianne Phillips – ”Once Upon a time in Hollywood”

Bästa ljudmixning: ”1917”

Övriga nominerade:

”Ad Astra”

”Le Mans '66”

”Joker”

”Once upon a time in Hollywood”

Bästa ljudklippning: ”Le Mans '66”

Övriga nominerade:

”Joker”

”1917”

”Once upon a time in Hollywood”

”Star Wars: The rise of Skywalker”

Bästa visuella effekter: ”1917”

Övriga nominerade:

”Avengers: Endgame”

”The Irishman”

”The Lion King”

”Star Wars: The Rise of Skywalker”

Bästa kortfilm: ”The neighbours' window”

Övriga nominerade:

”Brotherhood”

”Nefta football club”

”Saria”

”A Sister”

Bästa animerade långfilm: ”Toy story 4”

Övriga nominerade:

”How to train your dragon: The hidden world”

”I lost my body”

”Klaus”

”Missing link”

Bästa animerade kortfilm: ”Hair love”

Övriga nominerade:

”Dcera (Daughter)”

”Kitbull”

”Memorable”

”Sister”

Bästa kortfilmsdokumentär: ”Learning to skateboard in a war zone (If you're a girl)” – Carol Dysinger och Elena Andreicheva

Övriga nominerade:

”In the absence” – Yi Seung-Jun och Gary Byung-Seok Kam

”Life overtakes me” – John Haptas och Kristine Samuelson

”St Louis Superman” – Smriti Mundhra och Sami Khan

”Walk run cha-cha” – Laura Nix och Colette Sandstedt

Bästa smink och peruk: ”Bombshell” – Kazu Hiro, Anne Morgan och Vivian Baker

Övriga nominerade:

”Joker” – Nicki Ledermann och Kay Georgiou

”Judy” – Jeremy Woodhead

”Maleficent: Mistress of evil” – Paul Gooch, Arjen Tuiten och David White

”1917” – Naomi Donne, Tristan Versluis och Rebecca Cole