Stort produktionsbolag begär svar från Dramaten

Blixten & co, ett av Sveriges största produktionsbolag för konserter, föreställningar och musikaler, har tillsammans med Dramaten samproducerat ”LasseMaja och Hamletmysteriet”, som just nu spelas på Dramaten. När uppsättningen åker ut på Sverigeturné i höst är det Blixten & Co som organiserar turnén.

Men nu kräver bolaget svar från Dramaten med anledning de senaste dagarnas reaktioner mot nationalscenens arbetsmiljö. Henrik Berndtson, vd för Blixten & co, begär en redogörelse för handlingsplanen vad gäller arbetsklimat och personalkultur:

”Kära branschkollega, vi har, som ni naturligtvis är medvetna om, ett pågående samarbete kring uppsättningen av LasseMaja och med anledning av den senaste tidens tydliga frågetecken kring arbetsklimat och personalkultur i er organisation skulle vi som branschkollega och samarbetspartner gärna vilja ha en redogörelse för handlingsplanen i de här frågorna”, skriver Henrik Berndtson i brevet som DN har tagit del av.

Ett möte mellan Blixtens vd Henrik Berntson och Dramaten är inbokat klockan 10 på fredagen, bekräftar Blixten & co för DN.

DN har sökt Dramaten, som inte vill kommentera frågan.