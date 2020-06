Stort tillslag mot illegalt strömmad tv

Personerna som greps under det svenska tillslaget är på sannolika skäl misstänkta för att ha gjort intrång i ett antal tv- och filmbolags immateriella rättigheter. IPTVKing är en återförsäljare av iptv-tjänster kopplade till ett stort nätverk med bas i Spanien.

– IPTVKing var den största återförsäljaren i Sverige men vi vet att det finns flera. Vi fortsätter utreda detta för att identifiera andra återförsäljare, säger förundersökningsledaren för den svenska utredningen, kammaråklagare Anna Ginner.

Under insatsen genomfördes även ett antal husrannsakningar, däribland i en serverhall där servrar som tillhörde den spanska aktören misstänks ha funnits utplacerade.

IPTVKing har funnits i Sverige sedan 2016 och via deras hemsida har kunder kunnat köpa tv-abonnemang med ett ”filmbibliotek” och tillgång till tusentals betalkanaler för cirka 1 500 kronor per år. Under åren 2017–2018 visar utredningen att kunder betalat över 46 miljoner kronor till IPTVKing. På hemsidan lovades kunderna anonymitet och uppmanades att betala med kryptovalutan bitcoin.

TT: Visste kunderna att tjänsten är olaglig?

– Jag kan ju inte läsa deras tankar men med tanke på hur hemsidan var uppbyggd, alla kontaktuppgifter var dolda så man kunde inte se vilka som drevs sidan och det stod att man värnade om kundernas anonymitet. Utifrån det tycker jag det är uppenbart att kunderna visste, säger Anna Ginner.

TT: Utreder ni någon eller flera kunder?

– Det finns svårigheter med det. Jag anser att det är ett brott mot upphovsrättslagen att titta på det här illegala materialet men med det följer bevissvårigheter. Så för närvarande pågår det inte men det kan ändras, säger Anna Ginner.

Det svenska tillslaget i den koordinerade europeiska insatsen genomfördes av polisen i samarbete med Ekobrottsmyndigheten. Att tillslaget skulle koordineras med andra länder är en av anledningarna till att tillslaget skedde först nu – trots att den första anmälan mot IPTVKing gjordes redan 2017.

– När anmälan gjordes var personerna bakom okända och de har dolt sig väl. Det var varit ett stort arbete att identifiera dem, säger Anna Ginner.