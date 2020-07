Storverket: Kerstin Ekman om ”Händelser vid vatten”

Romaner är för det mesta som smärtstillande mediciner: antingen snabbverkande eller långverkande. Men det finns de som är bådadera. Den omedelbara effekten av Kerstin Ekmans ”Händelser vid vatten” minns jag fortfarande: hur jag sträckläste den under ett andlöst dygn i en andrahandslägenhet någonstans i närheten av Sockenplan i Stockholm. Men framför allt minns jag den långverkande effekten, scenerna och formuleringarna som blev kvar efteråt, pojken i brunnen med ålen i en spann, den kvarglömda hästen som sparkar sönder sin kätte. Snacka om smärtstillande medicin. Snacka om storverk. Även om Kerstin Ekman värjer sig mot etiketten när hon berättar per mejl om romanens tillkomst.

”Jag började skriva på den 1988. För att citera en som verkligen skrev storverk:

’Det var den bästa av tider.

Det var den värsta av tider.’

Dickens ’Tale of two cities’ om Paris och London under franska revolutionen börjar så. För mig var det den bästa av tider när jag var hemma i Valsjöbyn. Vinden från fjällen, regnen som kom och gick, myrarnas doft. Våra vandringar. Fisket.

Den värsta av tider var när jag kom till Stockholm och till Akademiens sammanträden. Stämningen var förgiftad.

I oktober kom jag hem söndersliten av den maktkamp som pågick. Lars Gyllensten ansåg att jag fischlade (hans ord) med Akademien. Han talade inte längre till mig. Och inom Akademin trodde man att jag fischlade med honom. Jag blev artigt behandlad men utfryst. Vad fischla betyder vet jag fortfarande inte.

Från detta kom jag hem till fjällvinden och de stora vattnen. Jag la mig på sängen och skrev om en pojke vars bröder firar ner honom i en brunn och lämnar honom där.

Så var en berättelse i gång. Med strömmande vatten, en kniv genom tältduken och en sorts Josef med onda bröder. Fast det föll mig inte in då – varken Första Moseboks berättelse eller Thomas Manns. Båda sannerligen storverk i den enda och rätta meningen.

I fyra år pågickdetta lyckligen i min fjällvärld. Men jag var ju tvungen att resa till Stockholm då och då. I november 1992 då jag var i slutarbetet på boken tog Akademiens sekreterare hjälp av Carl Otto Werkelid på Svenska Dagbladet för att skjuta Lars Gyllensten i sank och sänka mig på köpet. Vi påstods ha tagit makten i Akademien. Nu kal­lade man oss ”de tu” fast vi inte hade talat med varandra på flera år. Jo, 1989 ringde Lars och gav mig sitt stöd för att jag gått ur Akademien.

Det var svårt och otäckt att arbeta under den här lortkastningen. Det gick naturligtvis bättre när jag kom hem till de strömmande vattnen och fick gå med min hund och hitta dofttickan som som luktar bittermandel och viol. Nu visste jag vad min berättelse skulle heta: Händelser vid vatten. Men ändå. Den skrevs medan jag kastades mellan dessa två världar. Mellan verbalt våld och fysiskt våld. Det senare hittade jag på i min roman. Där kunde jag styra det. Det andra, insinuationerna och förtalet var jag maktlös mot. Det var fint att ha den andra världen att gå in i. Den var den bästa av världar.”

Minns du hur du fick ursprungsidén?

”Jag får aldrig en idé till en hel berättelse. Jag ser en bild eller flera. Här var det ett litet blått tält som jag såg högt ovanför strömmen mellan sjöarna Rengen och Valsjön. Jag vandrade där med min hund och kände rädsla för att sova där så oskyddad. En kniv genom tältduken… Det verkade ju inte klokt. Min man och jag hade alltid känt oss trygga i vårt tält.”

Förändrades uppslaget under arbetet?

”Berättelsen utgick från bilder (det blå tältet, pojken i brunnen) och tog sig sakta fram, byggdes ut och reviderades. För mig är det inget rationellt arbete att skriva en roman. Jag håller på med ett bygge. I Jämtland frågade folk alltid när någon byggde ett hus: ’Ha han ritningan? Eller bygg han efter huvve?’ Jag får nog säga att den här romanen byggdes efter mitt huvud. Men i hjärnan finns ju också en kritisk fakultet och en rationell. De medverkade väl stundom.”

Hur arbetade du med den ganska komplicerade intrigen?

”Jag brukar sätta upp lappar på en stor pappskiva med en notering av vad avsnitten innehåller. Lapparna klipps ur olikfärgade kopiepapper. Varje viktig person får en egen färg. Jag behöver med en snabb blick kunna se vem som är fokalisator, för att tala narratologi. Alltså: vem har perspektivet här? Och hur ser rytmen ut. Då är det bra att kunna flytta på lapparna och därmed avsnitten.

En karta ritade jag över byn och omgivningarna. Mest för att byn inte skulle bli lik den by vi bodde i. Men det hjälpte förstås inte. När boken kom ut intervjuades lärarinnan i byn i Jämtlandsradion:

’Hon har tagit allting härifrån och bara ändrat på namnen’, sa hon om mig och boken. Jag kom ihåg vad Sven Delblanc skrev till mig när han gav ut Hedebyserien. Han hade fått höra: ’Dä ä precis som handlarn. Fast inte ett dugg likt.’”

Slutligen: ordet som fastnat i huvudet på mig och blivit ett emblem för hela boken: Pilgrymsfalken?

”Pilgrimsfalken häckar på otillgängliga berghyllor i de här trakterna. Han är den snabbaste dykaren av alla rovfåglar. Den lilla flickan Mia som traskar iväg med sin mamma i oländig terräng får se det blå tältet genomskuret och blodigt. Hon tror att falken har gjort det och att han heter Pilgrymsfalken för att han är så grym och ond. Att hans bo plundras av folk som vill tjäna pengar på ungar och ägg vet hon inte. Det är boplundrarnas brott som utlöser mordet på de två turisterna i tältet.

Barnet tror på vad det ser. Inte konstigt eftersom de vuxna ofta ljuger. Men berättelsen visar att dubbelmordet som så mycket annat i livet är ett misstag. De två ungdomarna i tältet var inga boplundrare.

Mitt förhållningssätt var alltså ironiskt. Boken skrevs medan Bosnienkrigets ofattbara fasor matades fram på våra teveskärmar. Den skrevs i en by där en gammal skogskultur föll sönder under civilisationstrycket. Jag är varken predikare eller cyniker. Men ironin kan jag inte svära mig fri ifrån.”

