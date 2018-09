Strages 7 bästa skrivtips – stäng av, må skit och skaffa roligare vänner

1. Stäng av bredbandet. Du behöver det inte. Men tänk på att dina läsare när som helst kan känna ett behov av internet. Därför måste din text vara mer underhållande än kattungar, Pornhub och ryssar som hoppar mellan skyskrapor.

2. Berätta det som du skulle berätta för en kompis i telefon. Matskribenten och satirikern AA Gill brukade ringa in sina texter till The Times. Om damen som satt vid tangentbordet i andra änden inte fnissade åt hans skämt så strök han dem.

3. Låt texten ta oväntade vändningar. Bryt gärna en idyllisk stämning tvärt. Eller som Nancy Mitford en gång skrev: "Jag älskar barn. Särskilt när de skriker, för då kommer någon och tar bort dem."

4. Respektera språket. Krönikören Julie Burchill skriver i sin självbiografi "I knew I was right" att många verkar tro att ord är blåsta bimbos som man kan behandla hur som helst. Du måste hantera dem med vördnad: ”And if you mutter the wrong name at the crucial moment – TV! – they just won't give you the best of their love. They'll become hookers and they won't kiss you. And if word won't kiss you, you're fucked.”

5. Om du börjar bli tråkig, skriv om dina vänner i stället. Om dina vänner börjar bli tråkiga, skaffa nya. Om dina vänner blir arga på att du utnyttjar dem som stoff till texter, förklara att du bekymrar dig för dem och att krönikan är ditt sätt att "bearbeta" din oro.

6. Narcissismen som lätt blir en yrkessjukdom för krönikörer kan inte botas men döljas genom att du skriver om bekanta som är ännu mer självupptagna än du. Det finaste beröm jag någonsin fått från min vän Hipster-Kristofer var när han sms:ade: "Du är den mest begåvade människa som någonsin varit i närheten av att vara lika grym som jag."

7. Bara dåliga skribenter tycker att det är roligt att skriva. Magont, ångest och kramp tillhör den kreativa processen. Nervositeten är bara din kropps sätt att förbereda sig på en katastrof.