Strömmade One world-galan samlade artisterna

Pratshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert inledde livesändningen One world: Together at home med att var för sig i sina egna hem hälsa välkomna, dra några skämt och påminna om att evenemanget handlade om att öka medvetandet om coronaviruset och få alla tittare att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas – inte om att skänka pengar.

– Ta fram era plånböcker, och släng iväg dem igen. I dag vill vi inte ha era pengar, sade Stephen Colbert.

Jimmy Kimmel, Stephen Colbert och Jimmy Fallon inledde livesändningen. Foto: Getty Images/Getty Images for Global Citizen /AFP

Lady Gaga, som har hjälpt till att dra ihop artisterna, påminde om det viktiga i att hålla humöret uppe och sjöng ”Smile” – vilket blev inledningen på ett utlovat imponerande artistuppbåd.

Bara under den första kvarten sjöng såväl Stevie Wonder som Paul McCartney.

– Man vet att världen är illa ute om en Beatles-medlem engagerar sig, skämtade Jimmy Kimmel efter McCartneys version av ”Lady Madonna”, som han spelade hemma vid sitt piano, medan bilder på sjukvårdsmedarbetare visades.

Bild 1 av 3 Stevie Wonder. Foto: Getty Images/Getty Images for Global Citizen /AFP Bild 2 av 3 Jennifer Lopez. Foto: Getty Images/Getty Images for Global Citizen/AFP Bild 3 av 3 Elton John. Foto: Getty Images/Getty Images for Global Citizen/AFP Bildspel

Elton John, Billie Eilish, Taylor Swift, Rolling Stones, Jennifer Lopez och många, många fler artister följde, men också celebriteter som David och Victoria Beckham, Melissa och Bill Gates, Michelle Obama, Oprah Winfrey och Idris Elba. Och FN:s generalsekreterare António Guterres.

– I kväll hyllar vi genom musikens universella språk modet och uppoffringen som sjukvårdsarbetare och andra hjältar visar. Snälla gå med i vårt upprop för global vapenvila för att fokusera på vår gemensamma fiende – viruset, sade Guterres.

Rolling Stones-medlemmarna Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood och Charlie Watts uppträder. Foto: Getty Images/Getty Images for Global Citizen /AFP

Artisterna uppträdde alla i sina hem eller i studios runtom i världen, i de flesta fall helt ensamma.

Rolling Stones medlemmar Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts och Ronnie Wood var till exempel alla hemma på varsitt håll i olika delar av världen när de framförde ”You can't always get what you want” i en förinspelad video.

När Fallon, Kimmel och Colberts direktsändning inleddes hade en sex timmar lång strömning med artister och kändisar som The Killers, Rita Ora och Annie Lennox och redan avverkats på internet. Där deltog även Norges statsminister Erna Solberg.

– Vi måste visa solidaritet med dem som har påverkats och vi måste stötta dem som jobbar i frontlinjen i kampen, sade Solberg.

Evenemanget var ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och rörelsen Global Citizen. Galan visas i repris på SVT1 under söndagskvällen.