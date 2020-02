Strömningstjänsterna bakom musikindustrins nya intäktsrekord

Stor del av ökningen beror på strömningstjänsternas framgångar, rapporterar Rolling Stone. Aktiviteten på plattformar som till exempel Spotify, Apple Music och Youtube stod under fjolåret för 80 procent av alla intäkter i musikbranschen.

Samtidigt som allt fler betalar för strömningstjänsterna minskar antalet digitala nedladdningar av musik samt den totala fysiska försäljningen. Undantaget är – för fjortonde året i följd – försäljningen av vinylskivor som under under fjolåret drog in över 500 miljoner dollar i intäkter.

Mitch Glazier, vd på RIAA, säger enligt Rolling Stone att fjolårets försäljningssiffror visar att industrin anpassat sig väl till den digitala åldern. Han poängterar samtidigt att plattformarna måste göra ett bättre jobb för att bekämpa piratkopiering och musikstölder.

Läs mer: Köpta strömningar ett hot mot musikbranschen