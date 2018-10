Strömningstjänsternas hemliga vapen: människor

På femte våningen på Spotifys huvudkontor i Stockholm avlöser mötesrummen varandra längs korridorerna med fiskbensparkett. På glasdörren till varje rum står namn skrivna i guldbokstäver, namn som vana Spotifylyssnare genast känner igen: ”Rock solid”, ”Creativity boost”, ”Rap caviar”.

Det är talande att man döpt rummen efter företagets egna spellistor med hundratusentals eller miljontals följare. Kurerade spellistor har blivit ett viktigt vapen i plattformskriget mellan strömningstjänster (”Rap caviar” har i skrivande stund 10,3 miljoner och ett eget turnékoncept där artister på listan reser runt och uppträder live).

I takt med att de abonnemangsbyggda strömningstjänsterna blir fler och marknaden trängre – bara för musik i Sverige finns till exempel Spotify, Tidal, Google Play Music, Youtube Music, Amazon Music, Apple Music, Deezer – krävs också unika funktioner för att sticka ut i konkurrensen. Kampen är hård om vem som har de mest trimmade algoritmerna och den smartaste artificiella intelligensen; allt som kan massproducera musiktips som tangerar lyssnarens personliga smak.

Men en viktig faktor det sällan talas om är den mänskliga. De personer på företagen som jobbar med att sätta ihop egna spellistor, människor som kan en musikgenre, en kultur, och inte främst utgår från ingenjörsteknisk kompetens.

Nick Holmstén är Global head of creator services & editorial på Spotify. Han förklarar att den största skillnaden som skett i musikindustrin var när man gick från fysisk försäljning till digital, och hur det påverkade sättet att nå kunderna.

– Majoriteten av musiklyssnarna förr lyssnade på radio men visste inte vad artisterna hette. Det som hänt är att personerna som då inte köpte musik i dag är betalande användare i strömningsvärlden. Men deras beteende har inte förändrats – de älskar fortfarande musik men vet inte alltid hur man hittar den. Då behövs musikkunniga människor som kan vägleda dem.

När låtar väl tagit sig in i rätt spellistor så gör modellen att spridningen växer nästan ohämmat i de autogenererade spellistorna.

Uppgiften blir därför, säger han, att se till att musiken presenteras i en kontext som är attraktiv. Spotifys redaktörer skapar till exempel spellistor byggda på låtar för att passa en viss situation eller sinnesstämning (ett axplock: ”Soft höst”, ”Wake up happy”, till och med en för städning: ”Another one fights the dust”).

– Det är ett sätt att presentera låtar för ett visst tillfälle där musiken gör att man hittar nya artister. Vi ska se till att folk använder Spotify så mycket som möjligt. Vi har 4.500 spellistor som är väldigt nedbrutna i statistik och demografier, vi har ju 180 miljoner lyssnare som ska försöka hitta sitt tillfälle.

Mötesrummen på Spotifys huvudkontor i Stockholm är döpta efter välkända spellistor. Foto: Nicklas Thegerström

Det finns en liten ironi här: att i on demand-samhället, som ska handla om friheten att välja helt själv vad man lyssnar på, vill många i stället vill få musik utvald och presenterad för sig – enligt Spotifys statistik består en tredjedel av all musiklyssning av deras egenskapade spellistor. Men kanske är det inte så konstigt. Över 30.000 nya låtar läggs in på bara den strömningstjänsten, varje dag. Det blir övermäktigt att på egen hand sålla och upptäcka.

Men för artister och skivbolag som kommer med på listorna kan det göra hela skillnaden. Ett exempel är danska gruppen Lukas Graham. Deras två mest spelade låtar har sammanlagt över en miljard lyssningar på Spotify. Sångaren Lukas Forchhammer är väl medveten om spellistornas roll för gruppens framgång.

– Den stora bonusen är givetvis det stora inflytandet som ”New music Friday”-spellistorna har i många delar av världen. Det är ingen hemlighet att det var till stor del Spotify som breakade oss över hela världen, säger han.

Man kan lätt tillskriva spellistorna så stor betydelse att de blir självuppfyllande profetior: de innehåller hits, lyssnas på mycket – så nya låtar som läggs in på listan blir därför hits av sig själva. Daniel Johansson, skribent och analytiker på musikbranschens officiella nyhetsorgan Musikindustrin, kallar det kritiskt för ”en hitmodell på steroider”.

– När låtar väl tagit sig in i rätt spellistor så gör modellen att spridningen växer nästan ohämmat i de autogenererade spellistorna, säger han.

Nick Holmstén menar dock att det inte nödvändigtvis måste vara så: det är väldigt sällan en låt blir stor bara för att den ligger på listan, om låten inte gillas av användarna, säger han.

I grunden, säger han, är det lyssnarna som bestämmer vad som blir en hit – en annan stor skillnad från dåtidens industri. Analysverktygen visar vilka låtar som lyssnare skippar efter några sekunder och vilka de lyssnar klart på i sin helhet. Låtar som inte presterar bra plockas bort från listan.

– Det enklaste folk kan göra i dag är att skippa en låt de inte gillar. Jämfört med radio finns ingen pushmodell där producenter kan bestämma vad som blir en hit genom att helt enkelt spela den ofta.

Niklas Homstén är Global head of creator services & editorial på Spotify. Foto: Spotify

De som jobbar med listorna är alltså inte direktöversatt jämförbara med John Peel eller Mats Nileskär eller andra klassiska radio-dj:er som förmedlade ett personligt urval av sin musiksmak till folket. I stället tittar man mycket mer på den datadrivna tekniken. Holmstén pratar om att hitta balansen mellan konst och vetenskap.

– Om man är inbäddad i en kultur och förstår den kan man tidigt se exemplen på vad som ska bli en hit, och hur det börjar hos en viss lyssnarskara. Det kan handla om att kärnlyssnarna kanske reagerar positivt på något, men den breda fåran inte är redo för det. Ser man ändå att det kommer driva åt det hållet ger man det mer tid; om vi bara tittar på användardatan rätt så går det.

Googleägda Youtube Music startade sin strömningstjänst i Sverige på senvåren. Deras spellistor har namn som ”Medveten electro-indie med tryck”, ”Oemotståndliga crowdpleasers” och ”Skandinavisk gitarraction”. Youtube Musics product manager Elias Roman säger att mänsklig handpåläggning på spellistorna är en viktig del i arbetet.

– Skapandet av spellistor innefattar både människor och teknologi: rekommendationsmodeller spelar en stor roll i att generera en stor samling av möjliga låtar och videor baserat på faktorer såsom likhet mellan låtar – och sedan förfinar våra team dessa förslag och de resulterande spellistorna.

I en intervju med The Guardian berättar Google Plays spellisteansvarige att varje sökande till tjänsten som kurator måste genomgå ett särskilt intagningsprov, ”the Susan Boyle test”. Det innebär att aspiranten ska skapa en spellista som ett fan till ”Britain’s got talent”-vinnaren Susan Boyle skulle älska. Har de inte sådan koll på musik är de inte kvalificerade.

Även på Spotify får redaktörerna gå igenom tester.

– Varje gång vi utlyser de tjänsterna får vi tusentals sökande. Sedan gör vi tester där de får skapa olika listor; ibland testar vi listorna mot användare för att se om de förstår uppdraget. Det är inte samma sak som att vara musikproducent på en radiostation; man måste kunna förstå och hantera lyssnarnas feedback, och hur man bygger en strategi med de verktyg man har.