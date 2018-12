Det var den 19:e november 2017 som DN:s Matilda Gustavsson avslöjade att 18 kvinnor anklagade en kulturprofil för sexuella övergrepp. För några veckor sedan fick hon stora journalistpriset för sitt avslöjande.

Under det senaste året har turerna i Svenska Akademien avlöst varandra. Det har varit avhopp, anklagelser och attacker. En av dem som har bevakat Akademien och stått för ett antal avslöjanden under dess stora kris är DN:s Hugo Lindqvist. I Studio DN Special berättar han hela historien från början. Vi får också höra unika inspelningar från året, bland annat där en akademiledamot beskriver hur anklagelserna mot kulturprofilen bemöttes: "Hans fru försvarade honom till the bitter end."

Programledare: Hanna Fahl. Producent: Augustin Erba. Tekniker: Oliver Bergman, Bauer Media.

