Succéserien ”Chernobyl” kan vinna stort på Emmygalan

”Chernobyl” har chans till 19 statyetter enligt Emmy Awards hemsida. Det gäller flera tunga kategorier, bland annat för Bästa miniserie, där den konkurrerar med ”Sharp objects”, ”When they see us”, ”Escape at Dannemora” och ”Fosse/Verdon”.

”Chernobyl” är regisserad av svenske Johan Renck, som nomineras för Bästa regi i kategorin miniserie, film och dramaspecial. Även Stellan Skarsgård kan vinna en statyett för Bästa manliga biroll, Jared Harris för Bästa manliga huvudroll och Emily Watson för Bästa kvinnliga biroll.

Craig Mazin, som skrivit manus till serien, nomineras i kategorin Bästa manus för miniserie, film eller drama.

Serien skildrar kärnkraftsolyckan 1986 i Tjernobyl norr om Kiev i dåvarande Sovjetunionen. Serien hade premiär i början av maj och sändes i fem avsnitt.

Det står också klart att mastodontserien ”Game of Thrones” sätter nytt Emmy-rekord när serien får 32 nomineringar för sin åttonde och sista säsong, däribland för Bästa dramaserie. Huvudrollsinnehavarna i serien Emilia Clarke och Kit Harington har också chans att gå hem med en statyett för Bästa huvudroll.

När HBO:s succéserie om intrigerna kring järntronen i Westeros i våras fick sitt slut efter åtta säsonger blev det en världsnyhet. Serien innehar också rekordet i flest vunna Emmys med 46 statyetter.

Förutom ”Game of Thrones” och ”Chernobyl” är även Amazons ”The Marvelous Mrs. Maisel” en av storfavoriterna i år med 20 nomineringar.

I kampen mellan strömningsjättarna är det fördel HBO som har 137 nomineringar totalt, framför Netflix med 117.

Den 71:a upplagan av Emmygalan äger rum i Los Angeles den 22 september.