Suggestiv glaskonst i världsklass

Utställning "Ytspänning" Bertil Vallien Galleri Glas, Stockholm. Visas t o m 10/9

Glaskonst av högsta internationella klass, signerat Bertil Vallien, visas denna sommar på Galleri Glas i Stockholm. ”Ytspänning” kallas utställningen som han och hans team arbetat med på glasbruket i Kosta i över ett år. Men objekten är också resultatet av nästan sextio års yrkeserfarenhet; en gedigen kunskap om och känsla för materialets många möjligheter. Glas kan vara genomsiktligt klart och ”smutsigt” skrovligt – samtidigt. Eller tyckas luftigt och lätt trots att det är massivt och tungt.

Det är denna motsatsernas förening som fascinerar mig allra mest. Framför ett verk av Bertil Vallien känns glasets potential i hela kroppen.

”Ytspänning” innehåller ett trettiotal verk, med de mest intressanta – ett antal kvadratiska glasblock – placerade på höga podier i mitten av rummet. Var och en av de 30 kilo tunga kuberna innehåller en alldeles egen värld som eggar fantasin. Här finns vissa sedan tidigare välkända Vallien-metaforer: en stege, en röd tråd, en trappa, ett litet hus, en stav.

Attack från ovan i Bertil Valliens ”Dry season”. Foto: Jonas Lindström

Ibland är ena hörnet av glasklossen avskuret. När man roterar runt podiet uppstår olika optiska villor, ljuset och proportionerna inuti förändras. Ibland är ovansidan sandig med skrovliga piggar likt rester av bebyggelse (en nyss inträffad härdsmälta?), medan tiden tycks ha passerat obemärkt i vattenlandskapet under. I ”Dry season” har katastrofen nästan trängt ner under kubens ytskikt. I ”No mans land” bildar tusentals bubblor ett vackert böljande nät, som om glasmassan fortfarande rörde sig inuti.

Bertil Vallien, ”Gesture III”, massiva glasbalkar på en rostbehandlad järnplåt. Foto: Jonas Lindström

Relieferna ”Gesture I–VI” på väggarna håller samman rummet. De består av stavar i massivt, mestadels blått glas, som monterats på rostiga järnplattor. Ibland finns där också en röd prick eller tråd, ibland bildar stavarna ett kors som på en altartavla. Relieferna är geometriskt enkla men kraftfulla, inte minst eftersom materialkänslan är så påfallande.

Mest känd, både i Sverige och utomlands, är Bertil Vallien för sina smäckra båtar. En mindre variant finns med även här. Den, liksom alla övriga föremål, är tillverkad med den sandgjutningsmetod som han utvecklat till fulländning. På Youtube finns filmer som visar lagarbetet i hyttan under mästarens ledning (exempelvis Peer Erikssons ”Artist Bertil Vallien in Kosta” eller ”Bertil Vallien – Sandgjutning Glasdetaljer”). Gå in och kolla! När man ser hantverket bakom blir slutresultaten i ”Ytspänning” än mer fascinerande.