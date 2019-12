Sune är svensk films ständige räddare

Svensk film riskerar att nå nya bottenrekord i år. Publiken väljer bort svenskproducerat i förmån för engelskspråkiga storfilmer. Under årets första nio månader sjönk andelen besökare till svenska filmer till 10 procent av de samlade biobesöken.

Enligt en ny rapport från Svenska Filminstitutet är etablerade filmserier en av faktorerna som lockar publiken till biograferna. Som exempel nämns ”Jönssonligan”, ”Sällskapsresan”, ”Beck” och… ”Sune”.

Skådespelarna i ”Sune – best man”. Övre raden från vänster: Tomas von Brömssen, Sissela Benn, Fredrik Hallgren. Undre raden från vänster: Tea Stjärne, Elis Gerdt, Baxter Renman. Foto: Kevin Chang

Sune Andersson dök allra först upp i radio 1983. Det har nu gått 35 år sedan författarna Sören Olsson och Anders Jacobsson skrev den första boken om Sune och hans familj. Sedan dess har den blonda busen varit huvudperson i en lång rad böcker, tv-serier och filmer.

”Sune – best man” heter den sjätte filmen. Sune spelas av Elis Gerdt. Hans knasiga föräldrar Rudolf (Fredrik Hallgren), Karin (Sissela Benn), syskonen Håkan Bråkan (Baxter Renman) och Anna (Tea Stjärne) ingår också i familjen. Den här gången medverkar även morfar Helmer (Tomas von Brömssen) som ska gifta sig på ålderns höst.

Jon Holmberg – som hoppade på Sunetåget med fjolårets succéfilm ”Sune vs Sune” – står återigen för manus och regi.

– Folk älskar den här familjen. Det är en härlig uppsättning karaktärer som det finns stora möjligheter att bygga roliga berättelser kring. De flesta kan känna igen sig i deras problem något sätt, påpekar Holmberg.

Jon Holmberg regisserade och skrev manus till sin andra Sunefilm. Han kommer inte att vara delaktig i nästa film, berättar han. Foto: Kevin Chang

Av fem tidigare Sunefilmer har fyra blivit den mest sedda svenska filmen det året. Kommentar?

– Oj! Det är verkligen intressant och det finns väl ett behov av underhållande familjefilmer som Sune. De brukar i och för sig släppas runt jul då folk är benägna att gå på bio. Sune är också en figur som är välkänd.

Svensk film befinner ju sig i en kris. Biobesökarna väljer bort svenska filmer. Men Sunes äventyr tycks alltid lyckas locka folk till biograferna. Klarar sig den svenska filmindustrin utan draglok som Sune?

Holmberg tystnar. Funderar. Blickar ner i marken och sedan upp i taket.

– Jag skulle bara gissa om jag försökte svara på det, men det är sorgligt att svensk film befinner sig i kris.

Är du orolig för svensk films framtid?

– Egentligen inte. Jag tror att det kommer att vända. Själva tittandet har förändrats ganska drastiskt den senaste tiden och det är omöjligt att sia om hur det blir framöver. Men så länge folk tar sig till biograferna för att se film så tror jag att det kommer att finnas svenska alternativ, betonar han.

Jon Holmberg berättar att de har arbetat med filmen in i det sista. ”Sune – best man” spelades in under 40 dagar i Göteborg med omnejd i somras och den har premiär 20 december, bara ett år efter ”Sune vs Sune”. Den sista filmen i trilogin med den nuvarande uppsättningen är planerad att släppas till nästa jul.

Bild 1 av 5 ”Sunes Sommar” Foto: Anders Jahrner / IBL Bild 2 av 5 “Sune i Grekland – all inclusive” Foto: Malin Holm/Nordisk film Bild 3 av 5 ”Sune på bilsemester” Foto: Nordisk film Bild 4 av 5 ”Sune i fjällen” Foto: Malin Holm/Nordisk film Bild 5 av 5 ”Sune vs Sune” Foto: Fianna Robijn/Nordisk film Bildspel

Sunefilmerna släpps väldigt tätt inpå varandra. Beror det på att de alltid går så bra och därmed höjer siffrorna för svensk film?

– Så kan det på sätt och vis vara. Det är klart att det finns en ekonomisk aspekt i det. Många gick och såg förra Sunefilmen och beslutet om en uppföljare kom ju när man såg det. Det gäller att agera medan publiken har förra filmen färsk i minnet.

– Samtidigt har det också att göra med att barnen blir äldre. Elis och Baxter som spelar Sune och Håkan är ju i en viss ålder. Blir de för gamla måste de bytas ut och det vill vi inte eftersom de är så himla bra, tillägger regissören samtidigt som han vänder sig mot de båda skådespelarna på den upphängda affischen och ler.

I ”Sune – best man” står Sune inför ett avgörande beslut. Han inser att klassresan äger rum under samma helg som hans morfars bröllop. Han slits mellan att välja en resa med sin stora kärlek Sophie eller att närvara på sin bästa väns bröllop – där han är best man.

– Han vill bestämma sig för vad han tycker är rätt, men det är inte så lätt för honom. Då blir det väldigt obekvämt med många problem, säger trettonårige Elis Gerdt, som för andra gången gestaltar Sune.

Elis Gerdt. Foto: Kevin Chang

Fjolårets ”Sune vs Sune” utspelade sig framför allt i familjens hem och i Sunes huvud. I den kommande uppföljaren väntas mer action, snabba bilar, båtar och spännande miljöer för familjen Andersson.

– Jag har aldrig tidigare hoppat in i en bil i farten, säger Tomas von Brömssen.

– Vi åkte dessutom ribbåt i 250 kilometer i timmen samtidigt som vi skulle byta om. Jag tror inte jag har åkt så fort i hela mitt liv, det var helt sjukt.

I centrum för filmen står relationen mellan Sune och just morfar Helmer.

– De har alltid varit väldigt tajta. Helmer nämner till och med i filmen att ”här kommer mitt favoritbarnbarn”. Det får man ju inte säga egentligen, men han gör det ändå, skrattar von Brömssen, som själv är morfar.

Tomas von Brömssen. Foto: Kevin Chang

Tonårige Elis Gerdt och 76-årige Tomas von Brömssen kan hävdas vara varandras motsatser. Den förstnämnde gör sin andra film någonsin samtidigt som von Brömssen får räknas som en ikon i den filmbransch han verkat i under snart 50 år. Han har varit med i klassiker som ”Mitt liv som hund” (1985) och ”Mannen från Mallorca” (1984). Den unge Gerdt och den äldre von Brömssen fann trots åldersskillnaden varandra omedelbart.

– Jag behövde aldrig ge Elis några tips. Han var så otroligt duktig på att vrida och vända på Sunerollen utifrån sig själv. Den spontaniteten och äktheten kan jag också lära mig av. Det var bara att tacka och ta emot.

Sune-filmerna är som livet självt

Vad är det som gör att så många vill se Sunefilmerna?

– Karaktärerna är så udda med sina jättepersonligheter som sticker ut åt alla olika håll. Sune med sitt velande, lillebrorsan som inte är klok, syrran som är lite obrydd och mamman och pappan som kämpar, men gör fel hela tiden, svarar von Brömssen utan betänketid.

– Det där kan nog alla känna igen sig i. Vi är alla knäppa på våra egna sätt. Sune-filmerna är som livet självt, filosoferar han.

När det nu ser dystert ut för svensk film står åter hoppet till att den nya Sunefilmen ska få publiken att vallfärda till biograferna. Men de många filmerna tycks vara svåra att hålla reda på, även för skådespelarna.

– När kom ”Sunes sommar”? Tio år sedan? säger von Brömssen och vänder sig mot Elis Gerdt.

– 1993.

– Herregud, vad länge sedan!