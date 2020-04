Susan Orlean: Kriser kan fungera som ett frö för en förnyelseprocess

– Folk har försökta bränna upp böcker och bibliotek så länge de har funnits. Det berör något väldigt djupt i oss när vi hör berättelser om brända böcker.

Författaren Susan Orlean sitter mittemot mig på ett kafé vid Ventura Boulevard i Los Angeles. Hennes nya bok ”Biblioteket” tar avstamp i den värsta biblioteksbranden i USA:s historia, då stadsbiblioteket här drabbades av en anlagd brand i april 1986 och mer än en miljon böcker förstördes.

Det känns märkligt att träffa Susan Orlean i Los Angeles, för jag har alltid betraktat henne som den ultimata New York-bon. Sedan 1986 har hon varit fast skribent för The New Yorker, där hon strax efter collegeexamen började skriva med en elegans och skärpa som de flesta författare kämpar för att uppnå under en hel livstid.

Men sedan 2011 är Orlean faktiskt bosatt här i Los Angeles och när hon messar mig inför intervjun, som görs några veckor innan coronakrisen slagit till, är det med lokalbefolkningens rutinmässiga referenser till motorvägsavfarter och varningar om biltrafik.

Vi ses på ett anspråkslöst fik av det slag Larry David skulle kunna hamna på i ett avsnitt av ”Curb your enthusiasm”. Gästerna omkring oss bär den sorts bekväma kläder, mjukisbyxor, kashmirtröjor, som folk i Los Angeles underhållningselit slänger på sig när de inte längre behöver imponera på någon. Runt hörnet ligger fem av världens största filmstudior.

– Det här är ju en stad byggd på berättelser, säger hon och gestikulerar mot filmpalatsen vid horisonten.

– Hårdvalutan här är en bra berättelse. Oftast i visuella medier, men även där måste du ha någon som skriver berättelsen. Så det var hit F Scott Fitzgerald och William Faulkner flyttade, eftersom filmindustrin inte kunde överleva utan berättelser. Det har alltid gett författare en oerhörd makt här, när det gäller intellektuellt värde, säger hon.

Los Angeles är i dag den stad i USA som köper flest böcker per capita. Ändå har myten om Los Angeles som en ytlig och världsfrånvänd metropol bitit sig fast.

– Det var väl ett slags hemlig drivkraft med att skriva den här boken, att skildra ett bibliotek i en stad som ingen förknippar med läsande.

”Biblioteket” är en charmig och ofta gripande bok om något väldigt allvarligt: böcker, kunskap och bildning, om vem som har tillgång till den och vem som försöker förstöra den. Det är en berättelse om hur böcker formar våra liv och våra kollektiva minnen. De som eldat upp böcker och bränt bibliotek, påpekar hon, har alltid varit intoleransens krafter.

– Historiskt sett har despoter alltid förstört böcker som en metod för att terrorisera och tämja befolkningen. Mao var själv bibliotekarie men brände fler böcker än de flesta av 1900-talets tyranner. Nazisterna hade särskilda kommandogrupper vars huvudsakliga uppgift var att förstöra böcker. Men det ironiska med nazisternas bokbål var att det avslöjade att de tog böcker på lika stort allvar som deras meningsmotståndare. Det upplevda behovet av att förstöra böckerna bekräftade i stället deras kraft och värde.

Branden på biblioteket här förstörde en miljon böcker. Men i stället för att bli slutet för Los Angeles stadsbibliotek blev branden början på dess räddning. Efter två decennier av nedskärningar och ständiga hot om nedläggning från konservativa politiker verkade branden, den verkliga katastrofen, påminna lokalbefolkningen om bibliotekens värde. Katastrofen väckte liv i ett enormt engagemang bland stadens invånare, som samlade in miljontals dollar för att rusta upp biblioteket och restaurera arkiven.

Ur askan efter branden växte idén om att återuppliva hela Los Angeles stadskärna, som då hade förfallit i flera decennier. Återuppbyggnaden av biblioteket räddade inte bara en mötesplats, utan återupprättade själva idén om det gemensamma.

– I dag framstår branden som en vändpunkt för inte bara stadsbiblioteket, utan själva staden Los Angeles. Folk började omvärdera betydelsen av biblioteket, hela stadskärnan och idén om allmänna platser. Branden satte fart på en massiv folkrörelse för att rädda biblioteket. Kriser kan definitivt fungera som ett frö för en förnyelseprocess.

I boken skriver Orlean att ”alla problem som finns i samhället finns också på biblioteket, för gränsen mellan samhället och biblioteket är suddig, biblioteket har allt det goda, och allt det dåliga”.

– Det har varit otroligt att följa hur stadsbibliotekets öde har gått hand i hand med själva stadsmiljön i Los Angeles. Under två decennier var hela stadskärnan, downtown, ignorerad och bortglömd. Mellan 1966 och 1986 gjordes konsekventa försök att riva byggnaden. Om branden ägt rum tidigare skulle de nog bara ha rivit huset. Men nu blev det i stället början på en pånyttfödelse.

Hon ser det som en symbolisk händelse för ett bredare politiskt skifte i Kalifornien de senaste decennierna. Under stora delar av 1900-talet var det här en av USA:s mest konservativa delstater, hemvist för Ronald Reagan och Richard Nixon, känd för en råbarkad individualism. Men nu pågår något helt annat här. Kalifornien kämpar sig mödosamt tillbaka till en idé om storstaden som en solidarisk mötesplats.

– Pendeln har definitivt svängt tillbaka här. Det var en lång tid då de allmänna platserna i stadskärnan väldigt bokstavligt hamnade i skuggan av de kommersiella och ekonomiska krafterna, byggnaderna som speglade finansiell rikedom växte sig över byggnaderna som speglade stadens offentliga resurser. Men nu rör vi oss mot en era där vi återupptäcker värdet i det gemensamma, i offentliga utrymmen. Du ser hur unga flyttar tillbaka till stadskärnorna, de vill bo lägenhetsbyggnader, nära varandra, medan deras föräldrars generation ville bo i en villa med en privat bakgård och staket. Vi vänder oss bort från det nu.

Trots Orleans långa karriär som författare och journalist är hon kanske fortfarande mest känd för den berömda Hollywoodkomedin ”Adaptation”, som är baserad på hennes reportagebok ”Orkidétjuven”. I filmen spelas Orleans karaktär av Meryl Streep som en fundersam New York-intellektuell och en del av komedin i filmen bygger på kontrasterna mellan New Yorks förmodat seriösa, litterära kultur och de krasst kommersiella intressen som präglar filmindustrin.

– Det blev en fantastisk film. Jag vet inte om det någonsin kommer att skapas en film som på ett mer briljant sätt skildrar hur det är att vara en kreativ person i Hollywood. Det är sannerligen inte regeln att böcker blir så lyckade som filmer. För mig var det fascinerande att besöka inspelningarna och se att det var 40–50 personer omkring mig, som arbetade med makeup eller kamerafolk eller catering, och jag tänkte att alla de här människorna är här just nu för att jag skrev en bok.

Min personliga favoritbok av Susan Orlean är ingen av hennes berömda bästsäljare utan den första reportagebok hon skrev: ”Saturday night”. Där tillbringar hon ett drygt år med att resa runt i USA för att helt enkelt observera hur vanliga amerikaner tillbringar lördagskvällar. Det är en skildring av vardagen där detaljerna skapar en oförglömlig mosaik, där varje kapitel präglas av samma densitet av mänskliga öden, förhoppningar och besvikelser som en novell av Alice Munro. Vi får små glimtar av landets själ, utan att Orlean själv har någon tydlig agenda. När vi ses frågar jag henne om hon saknar den sortens journalistik i dagens USA, där nyhetsflödet även på seriösa tidningar ofta domineras av tyckande texter och personliga essäer.

– Ibland kan jag känna mig gammalmodig för att jag fortfarande skriver om andra människor. Men jag tycker vi har ett moraliskt ansvar att lämna våra bubblor. Annars blir risken att de enda som får göra sina röster hörda är de är som är tillräckligt privilegierade.