Susanna Alakoski: Gårdsförsäljning riskerar att öka lidandet för alkoholisters barn

Så diskuteras Systembolagets vara eller icke igen. En riksdagsmajoritet – alliansen och Sverigedemokraterna – röstade ihop så nu får vi gårdsförsäljning av vin. Harmlöst och idylliskt. Bra för gourmetturismen. Ty vi talar om ett hantverk, om kunskap, druvor och undersköna vingårdar. Vars intresse i Sverige bara kommer att öka. Att dricka vin är ett kulturuttryck, en tusenårig tradition.

Jag önskar inte fördärva den borgerliga euforin, men vi måste också tala om alkoholens negativa konsekvenser. Om ungarna som hittar mamma däckad på hallgolvet varje dag efter skolan. Som ser sina pappor somna på eller under middagsbordet. Som är med om att nära och kära kör bil rattfulla, drunknar eller faller från hög höjd. Lider av paranoia, magkatarr, magsår, hjärtsvikt, näsblod och svårläkta sår. Nervositet och ångest. Epilepsi, fettlever och skrumplever. Psoriasis och andra eksem. Huvudvärk. Problem med blodkärl och blodplättar. Hjärtklappning, irritation och uppmärksamhetsbrist. Att se en förälder ha ett tuppjuck (delirium) är bland det värsta.

Vingårdar, mikrobryggerier, småskaliga verksamheter och begränsat utbud. Hör namnen, Österlen vin, Ästad Vingård, Gullycke Vingård, Villa Mathilda. Mackmyra, Smögen och Spirit of Hven. Savant Saison, Pilsner One-O-One och Lallas lager. Till det röda kanske lantpaté? Till det vita gärna smakrika hårdostar. En riktigt bra pilsner kräver sina kryddstarka korvar.

Jag fattar och förstår. Också jag älskar det ljuva livet. Att få inkludera själen. Gå en guidad tur, se vinfälten, kliva in i vinerierna, ta del av processen då druvorna omvandlas till vita mousserande viner. Sjunka ner i en soft fåtölj i vinbaren med utsikt över ängarna. Vem vill inte utmana smaksinnena med vinprovning i en dunkel vinkällare? Doften, karaktären, undertonerna. Och tro mig, jag är inte mot vare sig vingårdar, bryggerier eller sprittillverkning. Är inte mot inhemsk försäljning. Är inte ens mot alkohol.

Men vi måste koppla samman då och nu i alkoholpolitiken. Det finns en komplexitet att ta hänsyn till som redan D:r Ernst Almquist fångade ”I spritdryckernas verkan”, föredrag för ungdomen, utgiven av Svenska nykterhetssällskapet år 1902: ”Vi kunna ej neka, att spritverkan i vissa fall måste anses förmånlig. Det kan vara bra, att för en stund slippa känslan af trötthet, hunger, köld och olust. Det kan också vara bra att lösa tungans band och att öfver hufud taget lättare med mindre ansträngning få de trötta musklerna att arbeta.”

D:r Ernst Almquist menar att när spriten verkar ”försvinna trötthet, lidande och sorg, det fula blir vackert och det otrefliga lustigt nog... Spriten har fört oss bort från det verkliga lifvet och frammanat en annan tillvaro, som vi väl kunna kalla lögnens tillstånd. Under spritens inverkan se vi tingen med nya ögon. Vi inkomma genom ruset i en värld, där arbete ersättes med de galna upptågen, konsten med varietéen, humorn med råheten, kärleken med sinnligheten. Suparen kan så fullständigt komma in i denna tillkonstlade värld att han för alltid förlorar den naturliga uppfattningen och smaken. Spriten verkar som sagans trolldryck.”

Vi vet att trolldrycken ställer till det. För många. Vi vet också att vi inte föds till alkoholister. Vi blir det genom att dricka. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är omkring 318 000 svenskar alkoholberoende (motsvarar befolkningen i Malmö). Och jag ber er, lägg lidande anhöriga till den siffran.

De har funnits där hela tiden. Under tidigt 1900-tal fick arbetarna ibland betalt i öl (kaloririkt). Pilsnerfilmerna vittnar om hur familjefäderna gick med veckolönen direkt till krogen, söp upp den och hemma blev fru och barn utan mat och pengar till hyra. På 1950-talet trodde vi på fullt allvar att det var fruns fel när männen drack. Den amerikanska socialarbetaren Thelma Whalen teori om de fyra olika alkoholisthustrutyper återfinns i boken ”Wives of alcoholics”: Suffering Susan (självbestraffande). Controlling Catherine (dominant), Wavering Winifred (dålig självkänsla) och Punitive Polly aggressive, bestraffande karriärkvinna). Och trots samhällsradikalismen under 60-70 talet var synen på beroendesjuka människor fortfarande präglad av efterkrigstidens familjesyn med alkoholisthustruns karaktärsdrag i fokus.

I viss allmänpsykiatrisk litteratur går det nog fortfarande att läsa att kvinnor som lever med beroendesjuka män skulle lida av särskilda personlighetsstörningar.

Ordet anhörig började användas sent i alkoholsammanhang. Trots att de första svenska nykterhetsrörelserna bildades under 1830-talet och att alkoholistfamiljernas situation redan då uppmärksammades. I föredraget ”En nykterhetsdemonstrationin” (1890) beskriver läkaren Henrik Berg vad människan var förmögen att göra under rus:

”Vi kunna ju också möjligen sluta våra ögon till för det faktum, att drinkaren gör sin hustru olycklig, att han pinar sina barn, att han är obehaglig för sina grannar.” Alkoholistbarnen, menar han ”äro frukter af ett träd”, som har sitt rotverk i en bäck benämnd ”helvetets kungsåder”.

Och vi, alkoholistbarnen, ”hava ofta anlag för dryckenskap, nervsvaghet och sinnessjukdom.”

Så kom 80-talet. Man började då arbeta familjerelaterat med beroendefrågor. Behandlingshemmens chefer reste till USA och kom hem och sa att man lärt sig ett nytt ord, anhörig. Ingen visste riktigt vad det betydde men sakteligen fick ordet innebörd. I slutet av 1980-talet seglande ordet medberoende upp, det diskuterades både vetenskapligt och folkligt. Dock finns fortfarande, vad ja vet, ingen formell definition att vara överens om. Men från att vi tänkt på den anhöriga som alkoholisthustrun som med martyrmin försakade sina behov, tänker vi i dag mer i termer av smärtor och symptom. För anhöriga till beroendesjuka är familjelivet ibland så belastande att vi utvecklar egna sociala och psykiska problem. Plågor som finns kvar genom hela livet.

Genom åren har vi botat alkoholism med hjälp av dårhus, spännbälten, antabus, torken, Länkarna, bibelstudier, alkoholkliniker. Socialtjänsten har ingripit med tvång, polisen omhändertagit, placerat i fyllecell. Det har funnits allt från miljöterapeutiska behandlingshem till öppenvård i kommunen. Sedan trettio år är det många som fått hjälp via AA-rörelsen och numera finns e-mottagning för riskbruk.

Men också anhörigskapet betraktas i dag som ett slags sjukdomstillstånd, från vilken man kan tillfriskna. Det finns numera även anhörigbehandlingar.

Mycket återstår att göra, om vi ska tro psykologen Frid Hansen, på norska Borgestadsklinikken. Hon menar självkritiskt att hon som individualterapeut i åratal felbehandlade barn. Hon och hennes kollegor arbetade extremt symptominriktat, med anorexi, skolfobi, koncentrationsbrist. De missade i hög grad hur ångest, förvirring, rädsla, förtvivlan skapades till följd av föräldrars missbruk. Barnens beteenden pekades ut som problemen, inte verkligheten kring dem:

T. har så ont, så ont i magen. Läraren hänvisar till skolsköterskan, som hänvisar till läkaren, som hänvisar till läkaren på barn- och ungdoms psyk. T. läggs in, går på fysioterapi. T. har inga somatiska problem, bara anspänd muskulatur. T. skrivs ut. Pedagogerna oroar sig. Skolsköterskan. Läkarna vill också hennes bästa. Men vad fattas? T. bor ensam med mamma. Mamma lagar inte mat. Mamma är ofta borta. Mamma dricker.

Det borgerliga optimisterna säger att gårdsförsäljning inte äventyrar de nationella alkoholpolitiska målen kring folkhälsan, ty det ska inte gå att köpa vin på Ica. Och Systembolaget hotas icke. Rädslan är alltså obefogad. Fungerar det inte så är det bara att backa tillbaka. Svårare än så är det inte.

Såklart har de rätt. Men lika rätt har kanske de som hävdar att en öppning för gårdsförsäljning kommer att öppna för fler gårdar, som öppnar för fler och risken finns att monopolet rasar. Tillåt mig att spå: marknaden kommer att använda den ytterst lyckade gårdsförsäljningen som prejudikat. Detta kommer sannolikt att skynda på förslag på ändrad lagstiftning. Och fler barn kommer troligen att ha ont i magen och få det svårt med koncentrationen. That’s how it goes. Everybody knows.