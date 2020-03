Susanna Alakoski: Snälla kommuner, stöd oss! Kära människor, hjälp oss!

Umeå littfest – inställd.

VI:s litteraturbåt – inställd.

Djurö bibliotek – inställt.

Solna Folkets hus – inställt.

Västerås bibliotek – inställt.

Kompisens pjäs, ”Morfars mauser”, hade succépremiär 11 mars i Helsingfors. Därefter direkt coronauppehåll. Hyggligt nystartade Nordsken i Skellefteå, festivalen för e-spel, lajv, tecknarskola, fantastik med mera ställs in. På nyheterna susar operasångaren förbi, han som under fyra månader övat in en nyskriven opera men som nu varken får betalt eller får sjunga den. Kulturnatt Stockholm med sina sjuttio medarrangörer ställer in. Maria Sandel-sällskapet ställer in föreläsning om arbetarkvinnorna och rösträtten.

Mer inställt lär det bli. En del arrangörer bokar om till datum längre fram (så tycks det bli för min egen del), men kulturbranschen är en bräcklig plats. För många kulturarbetare, konstnärer, dirigenter, skådespelare, musiker, författare, fotografer, regissörer, dansare, kompositörer, scenografer, koreografer, sångare innebär inställda jobb ekonomisk katastrof.

Detta ty de flesta konstnärer, dirigenter, skådespelare, musiker, författare, fotografer, regissörer, dansare, kompositörer, scenografer, koreografer, sångare har årsinkomster som småpotatis. Detta ty de flesta inte har några fasta anställningar. Detta ty konstnärer sedan tidernas begynnelse alltid varit så glada att utöva sina konstnärskap. Eller känt att det varit nödvändigt för levandet. Sedda lite som bönder fast utan traktorer och konstgödsel. Kanske mer som maskar. Luckrar jorden i blind glädje över själva luckrandet.

Här nere bjuds inga fasta jobb. Ingen anställningstrygghet. Knappt ens sjukpenning ty svensk kultursektor faller utanför gängse stödsystem. Än i dag erbjuds trubadurer öl som lön. Kompisens dotter regisserar gärna gratis, bara hon får vara med. Länge har litteraturhistoriens författare skrivit sina böcker med förskottsarvoden att betrakta som .

Varför inte göra som idrottsvärlden, skapa och köp stödbiljetter till matcher som inte spelas?

Så nu försvann det framträdande som gjorde att den här månaden skulle gå ihop. Vilka regler gäller egentligen? Författarförbundets jurist förklarar. Om du och arrangören tecknat avtal, så reglerar avtalet vad som gälla skall. Men tyvärr tecknas sällan avtal vilket betyder att både författare och arrangörer svävar i ovisshet. När avbokning är ett faktum, ska det då utgå någon ersättning eller kompensation? Utan avtalade avbokningsvillkor måste tyngd författare och lika tyngd arrangör gemensamt komma fram till en rimlig lösning.

Gungfly i hela branschen alltså.

Stackars arrangörer.

Stackars författare.

Men har vi då inte stipendier? Jo, en del konstnärer har det. Men stipendier är tyvärr inte heller sjukpennings- eller pensionsgrundande eller möjliga att leva på om innehavaren inte också jobbar minst halvtidsjobb. Och då betyder det där framträdandet, den här spelningen betald hyra eller inte.

De plågade arrangörerna då? Har publiken rätt att få tillbaka pengarna för inställda evenemang? Om arrangören ställer in har de som ska gå på en konsert rätt att få pengarna tillbaka. Men, små och stora kulturföretag går fort i konkurs. Folkets hus & parkers medlemsföreningar kan tappa upp till 70 miljoner kronor i intäkter kommande månad, säger dess vd Calle Nathanson till DN. För att inte tala om den ideella kultursektorn som är en livsviktig mikroorganism. Ja ni fattar. Varsel vankas. Kulturtragedi väntas. Dumma dumma virus.

Snälla kommuner, frys hyror för fria teatrar. Kära människor, stöd genom att köpa en bok du inte tänkt dig. Låna några extra romaner på biblioteket. Efterskänk kostnaden för biljetter du köpt till pjäser, filmer, konserter och annat som ställs in. Boka om det som går att boka om. Uppfinn sätt att stötta lokala kulturarrangörer. Varför inte göra som idrottsvärlden, skapa och köp stödbiljetter till matcher som inte spelas? Och när viruset är över skynda, skynda tillbaka till biblioteken, teatrarna, biograferna och alla andra små och stora kulturscener. Strax annars stor risk: kulturen – inställd.

Susanna Alakoski är författare. Hennes senaste roman ”Bomullsängeln” (Natur & Kultur) kom ut 2019.

