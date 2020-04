Susanne Ljung: Att en hockeyfrilla kan signalera att man är modern är inte alls märkligt

Mer om hockeyfrillor

Det är oklart när den allra första hockeyfrillan dök upp, men Homeros beskriver i ”Iliaden” (ca 800 fKr) ett gäng grekiska krigare som hade kortklippta luggar och långt hår i nacken. Eller ”business in the front, party in the back”, som frisyren har beskrivits under senare år.

En teori kring namnet mullet är att Mark Twain använde uttrycket mullet head om en person med bristande begåvning i romanen ”Huckleberry Finn”, 1885.

I Australien anordnas tävlingen ”Mulletfest” i vilken de bästa hockeyfrillorna belönas. Vann titeln ”Top international mullet” gjorde en 31-årig man vid namn Rob Ayton. som säger att han nyligen skaffade sig frisyren ”för skojs skull”.