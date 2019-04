Susanne Ljung: Att täcka håret är en signal för både fromhet och förtryck

Det är inte ofta tillfälle ges att ställa frågan vad en påskkärring, den brittiska drottningen och den ameri­kanska artisten ASAP Rocky har gemensamt, men nu har chansen kommit. Så vad kan det vara? Svaret är: ett huckle på huvudet som knyts under hakan.

Jepp. Det vill säga den typ av rektangulärt tygstycke som också kallas för sjalett och som under historien har täckt kvinnliga huvuden i både slott och koja.

Att täcka håret med en sjal eller sjalett är en stil med lång historia som sträcker sig ända från gamla testamentet och framåt och under årens lopp har fungerat – och fortfarande fungerar – som en signal för både fromhet och förtryck.

Men att på det här viset knyta en sjalett under hakan drar snarare tankarna till långt senare års trender. Under 1950- och 60-talet kunde en sjalett av siden över håret signalera en typ av ledig elegans som man fann hos den tidens filmstjärnor, som Audrey Hepburn och Grace Kelly.

Inte minst kunde en sjalett rädda dagar då håret var risigt, eller fullt av papiljotter. En look som länge var påfallande populär.

Filmstjärnorna Grace Kelly och Audrey Hepburn i sjaletter. Foto: TT/Mary Evans Picture

Men under senare år har stilen med sjalett knuten under hakan inte direkt gett några större utslag på trendmätare, förrän nu.

Och anledningen till det är att den i höstas dök upp på ett oväntat huvud, den amerikanska artisten ASAP Rocky.

Under en kändistät konst- och filmgala på Los Angeles County Museum of Art (LACMA) i november förra året valde han att – med illa dold förtjusning – posera på röda mattan klädd i rosamönstrad sidensjalett, fint knuten under hakan.

Både kläderna och sjaletten han bar var från det italienska modehuset Gucci, som de senaste åren har lagt sig vinn om att skapa iögonfallande kollektioner i starka färger och mönster. Märket var också en av galans sponsorer.

Men kanske skulle ingen annan man än just den mycket modemedvetna ASAP Rocky kommit på tanken att kombinera kläderna så att han såg ut som en blandning av ”Hugh Hefner, Whitney Houston vid tiden för filmen ’The body­guard’, och din mormor – och klara av det”, som modesajten Highsnobiety noterade.

Det är alltid kul att se kläder som förmår att väcka både känslor och minnen, och inte minst rucka på gränserna för vem som kan bära vad.

Många kände sig föranledda att skoja om mormorsstil och skapa så kallade memes och fråga sig hur han egentligen tänkte. Men ASAP Rocky stod på sig och svarade att han kände sig väldigt snygg i sin outfit och uppmuntrade alla killar att från och med nu bära babushkas, som denna huvudbonad också kallas efter det ryska ordet för ”mormor/farmor”.

Artisten Frank Ocean hakade på och poserade på Instagram i svart luvjacka och mönstrad sidenscarf på skulten med orden ”FaceTimes in Babushka”.

Ingen av dem har, ännu, lyckats locka andra män att följa deras exempel.

I alla fall inte i någon större utsträckning.

Men några ledande kvinnliga modeller, och den ofta djärvt klädda skådisen Chloë Sevigny, har synts i stilen som gjort många i medierna förbryllade. Uttryck som ”osannolik trend” återkommer ofta.

Sjaletten är emellertid inte bara ett skämt taget ur luften. Gucci jobbar medvetet på att luckra upp gränserna mellan dam- och herr­mode. Det gör också det inflytelserika modemärket Vêtements som leds av Demna Gvasalia som kommer från Georgien, som också inkluderat babushkan i kollektioner inspirerade av hans barndom och bakgrund.

Att denna form av sjalett nu lyfts fram av människor i modets framkant är naturligtvis ingen garanti för att stilen kommer att slå igenom på bred front.

Drottning Elizabeth bär ofta färgstarka sjaletter. Foto: REX/IBL/TT

Mer om sjaletterna ASAP Rocky har inte bara gjort sig ett namn inom musik, utan också som en hängiven fantast av mode av sofistikerad sort. Så pass att han till och med skrivit hyllningslåten ”Raf”, tillägnad den belgiske designern Raf Simons. Nyligen gav han ut en låt med titeln ”Babushka”.

Ända sedan 1940-talet har den brittiska drottningen burit färgstarka sjaletter av siden knutna under hakan. Hon har en imponerande stor samling.

2016 började vad som i dag kallas för ”babushkatrenden” dyka upp inom modet då designers som bland andra Mary Katrantzou och Christopher Kane skickade ut dem på catwalken. Visa mer