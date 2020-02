Susanne Ljung: Billy Porter är den röda mattans subversiva stilförebild

Vinnare av bästa stil på röda mattan är – trumvirvel – Billy Porter.

Och inte bara för att han under årets Oscarsgala bar ett ärmlöst guldfärgat liv till en lång och vid sidenkjol med tryck inspirerat av Kensington Palace. Och guldfärgade kängor med platå.

Sedan denne amerikanske skådespelare 2019 började bryta tabun kring vilka kläder en man kan bära offentligt hyllas han som en av modets mesta – och bästa – aktivister i fråga om att sprida ljus över den trånga konformistiska kostym som många män (och andra också, för den delen) ser sig tvingade att bära.

Billy Porters kläder på Golden Globe-galan 2019 väckte enorm uppmärksamhet. Foto: Rob Latour/REX

I en essä i Vogue 2019 skrev han att startskottet för hans nya mission som en modets gränssprängare blev den reaktion han fick på de kläder han bar till filmgalan Golden Globe samma år.

Den broderade kostymen med tillhörande cape fodrad med rosa siden väckte enorm uppståndelse – och inte bara för att han höll på att sopa bort kollegan Elizabeth Moss från röda mattan när han svepte med capen. Uppmärksamheten fick honom att vilja gå längre, mycket längre.

Och det har han gjort, med besked. På kort tid.

Under förra årets Oscarsgala hade han som uppgift att rapportera från röda mattan. Men det var hans egen svarta smokingkavaj av sammet – med tillhörande hellång vid kjol och boots med 15 centimeter höga klackar – som det pratades mest om.

Billy Porter anländer på en bärstol till en gala i New York förra året. Foto: Evan Agostini/AP

Och pratades än mer gjordes det då han i maj förra året anlände till den gala som Metropolitan Museum of Art i New York arrangerar inför den stora modeutställning som museet erbjuder varje år. Temat 2019 var camp, och vill man få en uppfattning om vad uttrycket innebär så är det bara att kolla in Billy Porters outfit, och entourage. Han anlände på en bärstol, buren av sex halvnakna män i guldbyxor, klädd i en kroppskramande overall av guld med matchande skor. På röda mattan släppte han loss dräktens enorma gyllene vingar.

Sedan dess har det eskalerat. På den amerikanska Grammygalan nyligen blev hans stora vida hatt med en radiostyrd frans av pärlor, som kunde öppnas och stängas, ett superpopulärt meme.

Han understryker att han inte är dragqueen, utan en man som bär klänning. Och varför skulle en man inte kunna göra det, år 2020?

Tidigare var den i dag 50 år gamla Billy Porter mest känd inom amerikanska teaterkretsar. Han har haft en lång karriär på Broadway, och bland annat fått en Tony Award för sin roll i musikalen ”Kinky boots”.

Men tack vare HBO-serien ”Pose” började han nå en större publik.

Serien uppmärksammar den ballroomscen som fanns i hbtq-kretsar i New York under 1980-talet, det vill säga tillställningar där det tävlades i drag, och dans. Det var också i de kretsarna som dansen ”vogueing” först dök upp. Serien har prisats för att ha gett flera tunga roller till skådespelare som är transgender, och den har fått flera tv-priser för bästa dramaserie. Förra året fick Billy Porter själv en Emmy för sin roll som presentatören Pray Bell, en klok fadersfigur med starka moderskänslor och färgsprakande kläder.

Billy Porter i tre olika utstyrslar. Till vänster i en hatt med en radiostyrd frans av pärlor på Grammygalan i Los Angeles i januari. I mitten på en gala i Beverly Hills förra veckan och till höger på Londons modevecka i måndags. Foto: TT

I intervjuer har han sagt att rollen har gjort ett djupt intryck på honom, och hans egen garderob. För det var inte förrän i och med ”Pose” som han insåg att han tryckt bort mycket av sin lust att fritt röra sig över könsgränserna, i fråga om kläder. Han hade bekymrat sig alltför mycket över vad som kunde anses som acceptabelt, och tillräckligt maskulint, att bära.

I essän i Vogue understryker han att det är just de gränserna han nu gillar att utforska och understryker att han inte är dragqueen, utan en man som bär klänning.

Och varför skulle en man inte kunna göra det, år 2020?

Det är en seglivad stereotyp föreställning som Billy Porter har föresatt sig att försöka krossa genom att med kärlek och humor bära kläder som sprider budskapet att kläder inte är till för att begränsa oss, utan tvärtom.

Mer om Billy Porter Billy Porter samarbetar nära en stylist vid namn Sam Ratelle för att uppnå maximal effekt vid sina framträdanden på röda mattan.

Många modehus blev till en början förbryllade över att få förfrågan om att de ville titta på kläder från både herr- och damkollektionerna. Några är det fortfarande. Dock inte Christian Siriano och Giles Deacon, som ligger bakom den senaste stassen.

Billy Porter kommer snart att även synas i filmkomedin ”Like a Boss”, och nästa år i en ny version av Askungen, eller ”Cinderella”. I den spelar han den elaka styvmodern. Visa mer