Susanne Ljung: Därför har pirater, demonstranter i Hongkong och modelejon ögonlapp

Ögonlappen är inget att leka med.

Det fick Madonna erfara då hon i våras lanserade sitt nya album, och sin nya look, Madame X. Ett helhetskoncept som bland annat innefattade just en ögonlapp, dekorerad med bokstaven X, över hennes vänstra öga. Varför? Tja ”det är en modegrej”, som en av hennes assistenter lät undslippa sig i ett reportage i New York Times.

En rimligare förklaring än svammel om att hennes nya persona var en hemlig agent som sover med ena ögat öppet, som Madonna själv uppgav. Men oavsett anledning så lät kritiken inte vänta på sig.

Borde hon inte ha tänkt på människor som faktiskt har mist ett öga och har verkliga problem med synen? Detta var verkligen inget att göra en modegrej av. Fy. Många av synpunkterna på Madonnas val av accessoar var inte nådiga, men helt i linje med en typ av beskäftig präktighet som genomsyrar tidsandan just nu. Inte minst inom modesfären där uttryck som ”hållbarhet” har blivit långt vanligare än ”sexighet” för att kränga grejer.

Artister med ögonlappar: David Bowie, Pete Burns och Slick Rick. Foto: Sunshine/TT/Rex

Det var få som drog paralleller till andra artister som tidigare gjort en grej av att lappa för sitt ena öga för skojs skull, eller för att det ”bara” ser snyggt ut. Som David Bowie, i kraft av sitt alter ego Ziggy Stardust. Pete Burns i gruppen Dead or Alive. Och i hur många filmer har inte karaktärer kryddat sin look genom att täcka sitt ena öga med en svart lapp? Som Snake Plissken i ”Flykten till New York” och Elle Driver i ”Kill Bill”.

Men även de som haft ögonskador på riktigt har insett powerpotentialen i att klämma dit en svart lapp. Inte minst den israeliske politikern Moshe Dayan som förlorade sitt vänstra öga i strid 1941, men medvetet gjorde den svarta ögonlappen till sitt, ganska så tuffa, känne­märke under hela sin karriär.

Det tar cirka 25 minuter för ögat att skifta i skärpa från sol till mörker.

En svart lapp framför ena ögat symboliserade kort sagt länge en cool person som flirtade med gamla tiders piratestetik, även om det inte finns några egentliga belägg för att sjörövare faktiskt bar ögonlappar i verkligheten. En teori lyder förvisso att pirater höll det ena ögat täckt så att det snabbare skulle kunna anpassas till strid i mörker, under däck. Det tar cirka 25 minuter för ögat att skifta i skärpa från sol till mörker.

Men troligare är att den svarta ögonlappen helt enkelt populariserades genom fiktiva berättelser som ”Skattkammarön” av Robert Louis Stevenson (1883) där sjörövare kom att förknippas med skattkartor, träben och en papegoja på axeln. Och ögonlapp.

Oavsett åt vilket håll trendvinden blåser står det klart att ögonlappen i sig fortfarande har en sorts särställning när det gäller att skapa uppmärksamhet i stort.

Det visar inte minst de demonstranter i Hongkong som sedan några veckor tillbaka valt att bära vita ögonlappar med röda färgstänk, som av blod.

Moshe Dayan personifierade ögonlappen. Demonstranterna i Hongkong bär vita ögonlappar med röda färgstänk. Foto: TT/Zumapress/AP

Detta efter att en ung kvinna i början av augusti blev träffad, och allvarligt skadad, av en projektil i sitt ena öga då hon, i likhet med tusentals andra, fredligt demonstrerade för den demokrati som Hongkong enligt lag har rätt till.

Kina kallar emellertid de fredliga protesterna för terrorism och har slagit tillbaka med våld.

Men det gör inte demonstranterna som i stället försöker öppna världens ögon genom att med en lapp täcka för sina egna.

Mer om ögonlappar Lyxigaste lapparna för ögonen har artisten Slick Rick stått för. Han förlorade synen på sitt högra öga på grund av glassplitter som liten, men pimpade som vuxen sina ögonlappar med stenar och strass och fick dem att bli lyxiga accessoarer. Han har också kallats för rapvärldens Liberace.

Författaren James Joyce led av stora synsvårigheter och bar under tider en svart ögonlapp. Den matchade tveklöst hans image som litterär rebell.

Mest innovativa ögonlappar stod möjligen Lisa "Left Eye" Lopez i gruppen TLC för. Hon fäste en kondom på högra sidan av sina brillor som ett sätt att förorda säkert sex.