Susanne Ljung: De könlösa badbyxornas tid är över, nu är skrevet hett igen

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

När ett marknadsundersöknings­företag förra året frågade män och kvinnor i Storbritannien om vilken typ av plagg de ogillade allra mest var hela 69 procent eniga. Det värsta de visste var små och tajta badbyxor, allmänt kallade för speedos efter märket som först lanserade dem. Bland kvinnor var det hela 74 procent som sade sig ogilla stilen, djupt.

Låt mig tvivla på den saken. Väldigt mycket.

I synnerhet efter att ha tagit del av de närmast extatiska reaktionerna på de badbilder av den brittiske skådespelaren Jude Law som började snurra runt i våras.

På dem ser man honom med bakåtstruket hår, bister min och ganska vältränad kropp gå på en strand i Italien endast iklädd mycket små vita badbrallor av just den sort som många anser vara så avskyvärd.

Det hindrade inte att många reagerade med utrop som ”Good Lord”, ”Oh, Christ” och ”Amen!”.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung

Men så var bilderna tagna under en inspelning av ”The new pope”, en uppföljare till tv-serien ”The young pope” där han spelar den förste amerikanske påven, Pius XIII. Och det är förstås möjligt att hans roll som djupt troende och konservativ katolik – påve, bevars – bidrog till att ge det hela en lite kinky känsla av att titta på något som man inte borde se, och framför allt inte studera närmare.

Men det är ju å andra sidan en av de stora, och ofta förbisedda fördelarna, med just denna typ av trånga badbyxor. De är intresseväckande.

Och det är sannerligen mer än man kan säga om de knälånga badshorts av surfarmodell som många män gillar att ha fladdrande kring benen.

Självklart ska inte män tvingas till att bli objektifierade mot sin vilja, men det finns ett stråk av sedesamhet, för att inte säga sipphet, i det badmode för män som har blivit allmänt förekommande under senare år, inte minst här i Sverige. Badbrallor är så lösa och luftiga att de blivit fullständigt könlösa. En stil influerad, som mycket annat, av dagens sportmode från USA.

Gianluca Vacchi och Andrew O’Keefe – kända män i underhållningsbranschen som trivs i tajta badbyxor. Foto: TT/Rex/Mega

Inget fel med att inte vilja visa skrevet, men värt att hålla i minne är att i USA finns en djupt rotad puritanism där man redan från barnsben lär sig att inte visa upp för mycket av de kroppsdelar som kan tänkas vara upphetsande. Det har knappast lett till en nation full av dygdemönster, men män med små och tajta badbrallor är sällsynta och betraktas med misstänksamhet. Om de inte är professionella simmare, eller badvakter.

Annat är läget i södra Europa och Sydamerika där den tajta badbrallan snarare betraktas som en självklar andra hud och alla tiders för att både simma och sola i, och förstås – att stolt sprätta runt på stranden i.

Likaså gör man i Australien, varifrån märket Speedo och de trånga badbyxorna ursprungligen kommer.

Där kallas de för budgie smugglers, det vill säga att det ser ut som om man gömt en undulat i brallan.

Märket grundades redan 1914 men fick sitt nuvarande namn 1928 då det lanserade en figurnära baddräkt som gav simmaren frihet och full fart, ”Speed on in your Speedos” som dess slogan löd. Även den väckte uppmärksamhet. Den visade för mycket av naken rygg, ansåg man då.

Men det var inte förrän 1956 som den numera klassiska badbyxan dök upp, eller snarare rakt ner i swimmingpoolen under de olympiska sommarspelen i Melbourne där det australiska laget simmade hem åtta guldmedaljer klädda i slimmade badbyxor av smidig nylon. En nyhet.

Efter det blev märket en favorit bland simmare som bidrog till att dess badbyxor blev så kända att speedos numera är synonymt med tajta badbrallor i allmänhet.

Australien är också det land som kanske har det allra mest avslappnade förhållandet till badbyxorna i fråga, och dess innehåll. Och inte heller är rädda för att driva med sig själva. Där kallas de för budgie smugglers, det vill säga att det ser ut som om man gömt en undulat i brallan.

Mark Spitz simmade hem OS-guld i speedos. Till höger modellen David Gandy, påklädd samt iklädd slimmade badbyxor. Foto: TT/DPA och Camera Press

Mer om tajta badbyxor En man som fick speedos att inte bara förknippas med simning, utan ett visst mått av sexighet, var amerikanen Mark Spitz som satte rekord i sommar-OS i München 1972. Han poserade på bilder med sina sju guldmedaljer om halsen, klädd i speedos med amerikanska flaggans mönster på. Och, förstås, lockigt hår och en kraftig mustasch.

Dagens mesta posterpojke för små tajta badbyxor är den framgångsrike brittiske modellen David Gandy som i annonser för Dolce & Gabbanas doft ”Light Blue” kan ses posera med sugande blick, iklädd vita slimmade badbyxor.

Uttrycket budgie smugglers har använts i Australien sedan 1990-talet och blev 2016 upptaget i Oxford English Dictionary. Där lyder förklaringen: men’s brief, tight-fitting swimming trunks. Visa mer