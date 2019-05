Susanne Ljung: Den förkortade byxan är äntligen omodern. Hurra!

Just nu: spara 50%

Det är sällan som dödsrunor får en att jubla och ropa ”äntligen!”

Men det var precis vad som hände härom veckan då den amerikanska modesajten ”Who what wear” förklarade de (halv)korta byxornas död under rubriken ”An obituary for cropped pants”.

Det var inte en dag för sent.

För det har länge varit en svår tid för dem som gillar långa byxor av klassiskt snitt. Alltför ofta har en och samma scen utspelats: man letar efter långbyxor i den ena butiken efter den andra, plockar förhoppningsfullt på sig några par, går in i provrummet – och finner att inte en enda bralla når ända ner i golvet, utan stannar någonstans mellan knäet och halva vaden. Oavsett om byxan är smal, vid eller – och detta är en extra rysare – utsvängd.

Förr i tiden beskrev man byxor som inte nådde hela vägen ner som att de ”hängde på halv stång”, som en till hälften halad flagga vid dödsfall.

Numera beskrivs stilen som att byxorna är cropped, vilket kanske låter snyggt i svenska öron men faktiskt beskriver vad de är – avklippta.

Berövade en del av sin naturliga längd. Amputerade.

Kortare byxor har naturligtvis funnits tidigare inom modet för kvinnor.

I slutet av 1940-talet lanserades den första så kallade capribyxan, det vill säga en rak och smal trekvartslång byxa med hög midja och blixtlås i sidan (eller därbak) utan fickor. En modell som kort därefter populariserades av den späda skådespelaren Audrey Hepburn som bar dem i framgångsrika filmer som ”Sabrina” och ”Kär i Paris” där hon fick dem att framstå som höjden av nedtonad elegans.

Nu kan slutet anas på denna era av förbryllande hybrid av långbyxa, kortbyxa och dåligt omdöme.

Går man ännu längre bak i tiden till det sena 1800-talet dyker det upp en modell av vida vadlånga byxor som kallas för culottes, vilka gav möjlighet för tidens kvinnor att cykla och rida. Vidden i benen fick somliga att förväxla byxorna med kjolar, vilket var meningen. Många män ansåg länge att byxor endast var till för dem, och retade sig på kvinnor som bar detta praktiska plagg.

Men både capribyxor och culottebyxor är exempel på modeller av byxor speciellt designade för att vara just korta och har därför – inte alltid, men ofta – korrekta proportioner för att både sitta och se bra ut på kroppen.

Hur man tänkt, eller inte, när det gäller de senaste årens sätt att saxa sönder den ena byxmodellen efter den andra är emellertid höljt i dunkel.

Kända kvinnor med olika varianter av capribyxor: Doina Ciobanu, Jessica Alba, Kendall Jenner och Pamela Anderson.

Men klart står att dessa hårt beskurna byxor i mer eller mindre korta längder inte bara lett till oändligt många ängsliga frågor om vilken längd som är bäst, hur de ska bäras, och vilka skor som passar till. Och, förstås, kan man ha strumpor till dem?

På den frågan är svaret uppenbart ”nej”, om man ska gå efter de många nakna anklar som de korta byxornas hardcorefans visat under vinterns kyliga dagar. Gärna varm vadderad jacka och tjock halsduk, men hellre frostfläckiga anklar än strumpor till cropped pants, please.

Men nu kan som sagt slutet anas på denna era av förbryllande hybrid av långbyxa, kortbyxa och dåligt omdöme.

En av de stora modetrenderna, rent generellt, är vad som kallas oversize. Det vill säga kläder som är stora och rymliga och inte sällan ser ut att vara i fel storlek, fast de inte är det. Spjutspetsarna bland modeintresserade kvinnor har därför sedan en tid tillbaka börjat bära vida, rymliga och löst sittande byxor som är så långa att de döljer skorna och släpar i marken.

Snubbellånga, skulle man kunna säga. Man också säga äntligen. Det är trots allt lättare att fålla upp byxor än att få dem att växa på längden.

Mer om capribyxor Det tvistas om vem som först lanserade den så kallade capribyxan. Men redan 1948 skapade den tyska designern Sonja de Lennart byxor av den modellen, och under 1950-talet gjorde den italienske modeskaparen Emilio Pucci den populär genom att förknippa byxorna med den eleganta livsstil han representerade som tvättäkta markis, däribland semestrande på ön Capri.

Inom manligt mode finns det en hel del korta långbyxor också. Den trenden kan direkt härledas till den amerikanske designern Thom Browne som länge och medvetet har gjort den korta herrbyxan till sin signatur, och fått trenden att sprida sig.

Smalare trekvartsbyxor kan också kallas för piratbyxor och cigarettbyxor. Ytterligare en variant är clamdiggers som fått sitt namn av musselplockare i New Orleans. Visa mer