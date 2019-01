Som många vet har innebörden av en gul väst plötsligt förändrats.

Den signalerar inte längre bara små barn på skolutflykt, vägarbetare och andra som måste bära plagg som syns extra bra.

Sedan mitten av november har den blivit förknippad med de tusentals fransmän som är förbannade på den franske presidenten Emmanuel Macron och aggressivt demonstrerar mot den politik som förs i Frankrike. Demonstranter som under lördagar demolerat flera lyxmodebutiker i Paris. Många modemärken valde därför att flytta sina visningar under januaris herrmodevecka i staden, av rädsla för att attackeras av ”gilets jaunes”.

För de ”gula västarna” har heller inte mycket till övers för just mode av lyxkaraktär. Eller så är det just det de har. Diors butik på Champs-Elysées blev till exempel länsad under ett upplopp i höstas. ”The people want Dior” löd en graffititext.

Läs fler stilkrönikor av Susanne Ljung

Men, den gula västen har parallellt med detta också dykt upp inom modet. Redan, skulle man kunna inflika. För det brukar dröja innan plagg förknippade med revolt eller krig är redo att bli till kläder för gemene man, som första världskrigets trenchcoat eller senare års kamouflagemönster. Likaså tog det tid för säkerhetsnålar och döskallar att dyka upp som dekorativa detaljer i modet, efter punken.

Flera modemärken har under senare säsonger lanserat plagg med inslag av neon eller reflexer.

Men en variant av dagens lysande gula västar finns redan i det franska märket Louis Vuittons herrkollektion för våren 2019.

För ett par veckor sedan syntes en av dagens toppmodeller, Bella Hadid, på ett party i New York, klädd i en iögonfallande gul neonfärgad herrväst från märket. Det fick en hel del ögonbryn att höjas.

Var västen ett uttryck för politiskt missnöje? Ett tecken på fullständig politisk nollkoll? Eller ett så kallat fashion statement?

Snarare det senare. Att bära plagg inspirerade av de självlysande arbetskläder som bland annat bärs av arbetare inom trafik och flyg – så kallad high visibility workwear – är en trend som bubblat bland herrmodet under ett tag. Flera modemärken har under senare säsonger lanserat plagg med inslag av neon eller reflexer, påminnande om de utomhuskläder kroppsarbetare bär för att markant sticka ut från omgivningen.

En naturlig förlängning av de senaste årens stora sportmodetrend med alltmer avancerade plagg i högteknologiska material, menar somliga.

En hel del av plaggen inte bara syns väl, de är också ofta tillverkade av material som tål slag och stötar, och i vissa fall ser de även ut att tåla skott. Inte sällan bärs de lager på lager. Stilen beskrivs därför, inte helt överraskande, ibland även som ”warcore”, det vill säga vardagsplagg som påminner om dem som används i strid.

Tidningen Vogue gick till och med så långt som att hävda att ”warcore” ersatt det tidigare så populära ”normcore”. Män (för det är främst män det gäller) har helt enkelt börjat tuffa till sig genom att komplettera sina medvetet slätstrukna garderober med saker som bala­k­lavas (stickade luvor som täcker hela ansiktet, förutom ögonen), väskor burna som ammunitionsbälten och jägarliknande västar.

Kanske är stilen också ett tecken på att det inte bara är fransmän i gula västar som just nu känner sig arga, och utlämnade till en dystopisk framtid. Det är det många fler som gör.

Mode är trots allt fortfarande rätt bra på att reflektera tidsandan, och få saker summerar samtiden lika väl som en neonfärgad väst som både skyddar och signalerar att ”här är jag”, se mig.

Demonstranter i gula västar drabbar samman med poliser i staden Nancy. Foto: AFP

Mer om gula västar Sedan 2008 är det i Frankrike lag på att ha en gul reflexväst i bilen, ifall en olycka skulle ske. I en kampanj för lagen kunde man samma år se modeskaparen Karl Lagerfeld på bild bära en väst ovanpå sin kostym med fluga och läsa texten: ”den är gul, den är ful, den matchar ingenting, men den kan rädda ditt liv”. Priset för en vanlig gul väst ligger runt en hundring. En motrörelse till ”de gula västarna” kallar sig för foulards rouges, de röda scarfarna. Parollen lyder ”Je ne suis pas gilet jaune”, jag är inte en gul väst. Visa mer