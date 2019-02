En fleecejacka kan vara både varm och skön att bära, men har aldrig betraktats med blida ögon av modevärlden.

Många har, tveklöst med viss rätt, betraktat den som ett skogsmulleplagg, favoriserat av frisksportare och/eller technördar som på 90-talet yrade om den framtida vikten av internet och bredband. Modegraden på fleecejackan har kort sagt varit på samma nivå som den temperatur fleecejackan passar bäst i – låg, inte sällan balanserande på nollan.

Men något har hänt. Och inte bara med vår syn på internet.

Under senare tid har detta teddybjörnsliknande material smugit sig in i garderoberna hos urbana människor som plötsligt säger sig vurma för frisksportande, i alla fall dess look. Påfallande många ser i dag ut att vara klädda för äventyrlig camping och hajk i rejäla boots och varma jackor av fleece, även om de aldrig lämnar stadskärnorna.

Fleece har även letat sig in ibland halsdukar, mössor och tröjor och betraktas i dag som ett självklart material för både billiga och lyxiga plagg från modehus som Balenciaga och Louis Vuitton.

Det är naturligtvis inget fel med att klä sig i material skapat för naturäventyr, även om man bor i stan och den största faran består i att helskinnad navigera sig fram bland människor som blänger ner i sina telefoner. Alla vill vi vara varma på vintern.

Men en hel del av dragningskraften har också att göra med att fleece ligger helt rätt i det nostalgiska flirtandet med 90-talets musik och mode som pågått ett tag, och den så kallade ”outdoors”-trend som bubblar som bäst, inte minst inom herrmodet.

Många märken som vanligen inte alls har med friluftsliv att göra (hej Acne Studios som samarbetar med Fjällräven) sneglar mot den stil och de kläder som används inom utomhussporter, vandring och bergsklättring.

Yvon Chouinard bidrog till skapandet av fleecekläder. Namnet ”fleece” är taget från det engelska namnet för fårens ull. Foto: AP

Och det är just därifrån som fleece härstammar. Under det sena 1970-talet tröttnade den amerikanske bergsklättraren Yvon Chouinard på ylleplagg som blev tunga av väta. Han vände sig till ett textilföretag i Massachusetts, som tidigare hade tillverkat fuskpälsar, vars ingenjörer började experimentera med polyester som spanns till tunna trådar och vävdes och ruggades upp till ett material som påminde om frotté, fast lättare.

Det mjuka materialet förfinades och fick så småningom namnet ”synchilla”, en lek med orden syntet och chinchilla, det vill säga den supermjuka lilla gnagaren som också kallas för ullråtta.

Fleece var fjäderlätt och flexibelt och plaggen i materialet blev en hit för det företag som Yvon Chouinard skapat – Patagonia, i dag ett av världens främsta inom just friluftskläder.

Fleece är kort sagt inte det mest klimatsmarta plagg man kan bära, men helt klart ett av de varmaste och – just nu – ett av de hetaste inom mode.

Fördelarna med fleece visade sig snart uppskattas av långt fler än bergsklättrare. Under 90-talet blev fleece populärt att använda i vardagskläder, inte minst av stora amerikanska märken som bland annat Gap. En del av förklaringen till att just 90-talets garderober förknippas lite extra med just fleece.

Men in i modets finrum tog fleece sig inte. Det var lite för vanligt, och för billigt, för att lyxmodemärken skulle bry sig. Materialet var förstås heller inte lika raffinerat som varianter av fleece kan vara i dag.

Fleece är emellertid fortfarande ett helt och hållet syntetiskt material, baserat på plast, även om andra material kan blandas in. Och även om en hel del fleece tillverkas av återanvända pet-flaskor så kvarstår det faktum att det inte bryts ned av naturen. Studier visar också att mikrofiber kan släppa i tvätten och hamna i haven, framför allt från äldre sorters fleece.

Fleece är kort sagt inte det mest klimatsmarta plagg man kan bära, men helt klart ett av de varmaste och – just nu – ett av de hetaste inom mode.

Mer om fleece Namnet ”fleece” är taget från det engelska namnet för fårens ull.

Forskning pågår om att skapa fleece av andra, mer naturvänliga, råmaterial, som bland annat majs.

Mindre trendigt, men vanligt förekommande i New York, är kontorsarbetande män i Midtown klädda i näst intill likadana grå fleecevästar. Visa mer