Susanne Ljung: Du ska skämmas över dina sneakers – om de är av plast

Mer om plast

Allt fler modeföretag håller just nu på att se över hur de kan ersätta eller fasa ut plast. Burberry har till exempel som plan att ha helt plastfria förpackningar 2025. Stella McCartney och Gucci har slutat använda pvc. Många använder polyester gjord av återvunna plastvattenflaskor.

Under Londons modevecka lanserade designern Roland Mouret i samarbete med det brittiska moderådet galgar tillverkade av plast – ”BLUE” – som återvunnits ur haven, tillverkade av galgföretaget Arch & Hook. Än så länge det enda som satsar på hållbar design av just galgar.

”Inom kort kommer det att betraktas som omodernt att använda plast i modebranschen”, konstaterar modekonsulten Julie Gilhart i en intervju i Wall Street Journal.