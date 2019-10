Susanne Ljung: En designad vattenflaska kan vara både snuttefilt och statussymbol

Mer om vattenflaskor

Under tidigt 2000-tal var det mest märket Nalgene som gällde i fråga om återfyllningsbara vattenflaskor av plast. Ett märke som började producera friluftsgrejer under 1970-talet.

Somliga menar att dagens stora intresse för att fylla på egna flaskor med vatten i USA kan härledas till finanskrisen 2008. Många var då tvungna att spara in på att både äta och dricka ute. Samtidigt ökade intresset för ”wellness”, att ta hand om sig själv genom att äta bättre – och dricka mycket vatten.

Den amerikanske designern Virgil Abloh, som inte bara är ansvarig för herrmodet på Louis Vuitton utan även knäckt extra för Ikea, har också formgett flaskor för Evian i rollen som creative advisor for sustainable design. Under rubriken ”make a rainbow” lanseras återfyllnadsbara vattenflaskor av glas med skydd av silikon. I begränsad upplaga.