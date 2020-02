Susanne Ljung: Ett munskydd kan vara coolt eller skrämmande

Mer om munskydd

I en text från 1897 beskrev den österrikiske kirurgen Johann von Mikulicz Radeck ett munskydd för första gången, i fråga om användning vid operationer. Det var tillverkat av gasbinda, i ett enda lager.

Bland vissa artister har det under senare år också varit populärt att ha en sorts mask som täcker hela ansiktet, och huvudet. Skyll det på Kanye West som 2013 bar en glittrande huvudmask under sin Yeezus-turné, gjord av Maison Martin Margiela. 2017 bar Rihanna en glittrande huvudmask från Gucci.

Den amerikanska nättidningen The Vox har kanske bäst av alla sammanfattat trenden genom att beskriva dagens näs- och munskydd som: ”en accessoar för dystopiska tider”.