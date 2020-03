Susanne Ljung: Fransar fyller ingen funktion, men allt måste inte vara funktionellt

Det finns alltid någon detalj som dyker upp inom modet och plötsligt syns överallt. År 2020 är denna detalj fransar.

Det vill säga långa hängande trådar, eller smala tygstycken, som kan kanta kläder och accessoarer och vara oerhört irriterande om det blåser hårt. Men fransarnas förmåga att svänga hit och dit i vinden är förstås också en stor del av charmen med dem.

Det är ingen tillfällighet att just fransar är vanligt förekommande på scenkläder bland artister – tänk Tina Turner, Cher, Taylor Swift eller varför inte J Lo och Shakira under deras gemensamma show under årets Superbowl i USA.

Tina Turner, Cher och Taylor Swift gillar fransar. Foto: TT och AP

Använda på rätt sätt kan fransar ge uttryck för extra mycket fart och fläkt och, inte minst, sensualitet och sexighet. Det är heller ingen tillfällighet att det är just en form av fransar som vissa burlesque-dansöser fäster på bröstvårtorna för en än mer svängande scenshow.

Fransar har kort sagt ofta använts för att understryka en kvinnlig och flirtig femininitet av en lättsam och lekfull sort som det samtida modet inte varit särskilt intresserat av att utforska de senaste åren.

Där har man i stället i mångt och mycket fokuserat på funktionalitet, om man inte jobbat på att försöka skapa ett könsneutralt mode. Eller genderless fashion. Något som alltför ofta har inneburit att det plockats friskt från herrgarderobernas stapelvaror som byxor, skjortor och kavajer – medan mer feminint anstrukna detaljer har rensats bort. Som till exempel fransar, som egentligen inte fyller någon funktion alls förutom att vara just dekorativa.

Men vad är det för fel med det, kan man ju fråga sig.

Kvinnor är som starkast när styrka och mjukhet kombineras.

Det har också en del designer frågat sig, att döma av alla fransar som hänger och slänger på både kläder, skor och väskor denna vår och (framför allt) kommande höst.

Man skulle nästan kunna tro att modemärken som Dior, Bottega Veneta, och Givenchy, bara för att nämna några, har skaffat sig någon form av ny dokumentförstörare för textil som kan strimla sönder både tyger och skinn till fransar av olika längd, bredd och sort för att skaka om idén om vad fransar kan symbolisera.

Även den italienska modeskaparen Miuccia Prada har gett sig på just fransar, av just den anledningen. Under Milanos modevecka visade hon bland annat kavajer i sträng 40-talsstil kombinerade med veckade knälånga kjolar. Men själva vecken hade skurits upp för att i stället bli till breda fransar som fladdrar kring benen.

Hon förklarade att hon medvetet använt sig av just vad som i dag brukar betraktas som typiskt ”feminina” detaljer, som glitter, broderi och fransar i ett försök att göra kvinnligt vardagsmode lite mer glamoröst.

”För kvinnor är som starkast när styrka och mjukhet kombineras”, som hon säger.

Modellen visar upp Miuccia Pradas mode. Till höger artisten Jimi Hendrix i fransar på Woodstockfestivalen 1969. Foto: TT och AFP

Fransar är, förstås, inte något som bara burits av kvinnor sedan de först dök upp i Mesopotamien (dagens Irak) sådär 3000 f Kr. Även om inga av just dessa textila fransar finns bevarade av naturliga skäl, så finns det skulpturer, statyer och skrifter som berättar om hur klädernas utsmyckningar såg ut.

Sedan dess har dekorativa fransar burits av män som kvinnor i olika samhällsklasser, under olika civilisationer, genom alla år.

Det var egentligen först under slutet av 1800-talet som fransar började bli alltmer förknippade med kvinnliga kläder med utpräglat dekorativa detaljer, medan herrmodet utvecklades till att bli allt striktare i mörkare färger, och något som sedan dess betraktats som mer seriöst.

Så kanske kan man betrakta omfamnandet av fransar inom modet som en del i dagens pågående omvärdering av vad som egentligen ska betraktas som kvinnligt och manligt.

För vad är det egentligen för fel med en dekorativ detalj som symboliserat härliga saker som fart, flärd, fantasi och femininitet?

Mer om fransar Den nordamerikanska ursprungsbefolkningen använde sig av fransar på kläder där de kunde fungera som både vacker form och smart funktion. Fransat läder och mocka kunde skaka bort regn från plaggen, och därmed hålla kroppen torr. En del av dagens vurmande för fransar har med denna stil att göra, eller snarare den garderob som cowboys i Vilda Västern-filmer bar. Fransar var även populärt under 1960- och 70-talet, både bland artister (som Jimi Hendrix på Woodstock) och modeskapare (som Yves Saint Laurent), bland andra. Visa mer