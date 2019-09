Susanne Ljung: Hoop-örhänget har dinglat från mänskliga öron i tusentals år

Hoop-örhänget är, milt uttryckt, en slitstark klassiker som dinglat från människors örsnibbar under flera tusen år.

Det har enklast tänkbara form, en cirkel, och designen har inte förändrats nämnvärt under åren. En av de tidigaste örringarna man hittat är gjord av guld och tillverkades i Mesopotamien (nuvarande Irak) redan 2600 f Kr och påminner en hel del om den design som svajade på modeller som travade fram på ett flertal catwalks inför höstmodet 2019.

Dess långa historia hindrar emellertid inte örhänget, som allmänt kallas för hoop, att ständigt återkomma inom modet som trend, vilket det nu gör, igen. Om än inte till allas belåtenhet.

För hoop-örhänget har under åren också kommit att associeras med olika grupper som anser att de har mer rätt att bära örhänget än andra.

För ett par år sedan, då amerikanska Elle utsåg hoop-örhänget till en ”måste ha”-accessoar då bland annat modeskaparen Marc Jacobs erbjöd en variant av örhänget som hommage till hiphopkulturen, sprayade ett gäng unga latino­kvinnor på ett college i Los Angeles orden: White girls, take off your hoops i klargul färg.

De ansåg att hoop-örhängen var så intimt förknippade med den tuffa stil, kallad för ”chola”, som marginaliserade mexikanska unga kvinnor i USA gjort till sin egen med bakåtkammat hår, läppar hårt kantade med läppenna och stora ringar av metall i öronen. Det var deras look som fick dem att känna stolthet, och ingen annans. Framför allt skulle den inte approprieras av vita brallisar utan koll på kulturen, och historien om deras hårda livsvillkor.

Aretha Franklin, Kathleen Cleaver och Meryl Streep. Foto: AP och Rex

Man skulle kunna inflika att en liknande invändning kunde ha gjorts redan på 1960-talet då stora runda hoop-örhängen i mångt och mycket kom att associeras med svarta kvinnor i den synnerligen modemedvetna black power-rörelsen, inte minst stridbara aktivister som Angela Davis och Kathleen Cleaver. En kvinna som för övrigt poserade på en känd bild från tiden (1968) med ett gevär i famnen, klädd i svart polotröja, knälång kjol och läderkappa och matchande svarta knälånga stövlar – och hoop-örhängen.

Det var inget smycke för mesar, om man säger så.

Hoop-modellen har gjort sig lika självklar och hemmastadd som allestädes närvarande sneakers och luvtröjor.

Örhängena kom också att bli en del av det vurmande för kläder med en afrikansk touch och naturliga afrofrisyrer som växte fram i efterdyningarna av den starkt politiska med­borgarrättsrörelsen, inte minst bland artister som till exempel Aretha Franklin.

Men om de färgglatt mönstrade skjortor i vagt afrikansk stil som kallas för dashiki, som var en stor grej, tappade i popularitet så fortsatte de runda örhängena att vara populära. Under det senare 1970-talet lånade discodivor som Diana Ross och Donna Summer looken med stora ringar i öronen, och på 80-talet togs stilen över av artister inom hiphop, som Salt N Pepa, som hängde stora breda ringar som kom att kallas för dörrknackare i öronen.

Jennifer Lopez, Christina Aguilera och Janet Jackson. Foto: Rex/TT

Jennifer Lopez förde traditionen vidare och har, i takt med sin egen stigande popularitet, bidragit till att göra modellen än mer glamorös och vida spridd.

För även om hoop-örhänget fortfarande kan väcka starka känslor går det inte att komma ifrån att modellen under senare år alltmer smugit sig in i dagens samtida garderober, domi­nerade av bekväm streetwear, och gjort sig lika självklar och hemmastadd som allestädes närvarande sneakers och luvtröjor.

Mer om örhängen Ringar i öronen har även burits av gamla egyptier, av båda könen. Kvinnor i Grekland och Rom under antiken bar så tunga örhängen att en speciell yrkesgrupp kallad auricula ornatrices fick hjälpa dem att massera uttänjda örsnibbar. En av anledningarna till att hoop-örhängen är extra populära just nu är att de stora ringarna passar extra väl till de många hästsvansar och hårknutar som också är på modet. Hoop-örhängen kräver utrymme för att komma till sin rätt. Kim Kardashian satte nyligen på sin dotter North ett par jättelika glittrande hoop-örhängen och lade ut bilden på Insta­gram – vilket mötte protester. Detta är verkligen ingen stil för barn, ansåg många.