Susanne Ljung: Jane Fonda brinner för klimatfrågan i sin röda kappa

Det gäller inte bara att höras, det är också viktigt att synas.

Så resonerade Jane Fonda då hon köpte den eldröda kappa som hon bär under demonstrationer i Washington DC.

Dit flyttade Jane Fonda i september med avsikt att dra i gång fredliga demonstrationer varje fredag vid (och inne i) The Capitol, det vill säga USA:s parlamentsbyggnad, för att uppmärksamma regeringen om vikten att sätta in akuta åtgärder för att rädda klimatet.

Demonstrationerna kallar hon för en sorts brandövning – Fire Drill Friday. Ett namn inspirerat av både Greta Thunbergs uppmaning om att vi måste agera som om huset brinner när det gäller klimatet och Naomi Kleins bok ”On fire: The burning case for a green new deal”.

Deltagarantalet under demonstrationerna har stadigt ökat. Och uppmärksamheten likaså.

Inte minst för att Jane Fonda nästan varje fredag blivit arresterad för civil olydnad. Ofta i sällskap med kända vänner och skådespelare som Sam Waterston, Ted Danson och Catherine Keeler. Och Rosanna Arquette. Hennes besök i Sverige, på Stockholms filmfestival, såg ut att vara i fara då hon sattes i finkan, och fick tillbringa en natt i häktet efter en fredagsdemonstration.

Polisens så kallade mug shot på Jane Fonda i november 1970, då hon engagerade sig mot Vietnamkriget och greps i Cleveland. Foto: Eyevine/TT

Det fick även Jane Fonda göra. Det var inte första gången. Redan 1970 blev hon haffad efter att ha hållit tal mot USA:s inblandning i Vietnamkriget. Hon blev då misstänkt för drogsmuggling. Men tabletterna var vitaminer, och åtalet lades ned. Men polisens fotografi av henne, ett så kallat mug shot, gjorde henne till en symbol för fredsrörelsen. På bilden tittar hon självsäkert rakt in i kameran med höjd arm och knuten näve.

För Jane Fonda var aktivist, långt innan det blev vanligt för kändisar att engagera sig politiskt. Det gjorde hon inte ostraffat, på andra sätt. Än i dag finns det en hel del i USA som retar sig på hennes engagemang mot Vietnamkriget under det tidiga 70-talet, och betraktar henne som vänsterradikal.

Ser ni denna kappa, det är det sista plagg jag någonsin kommer att köpa.

Men att hon i dag bär en röd kappa har ingenting att göra med att den röda färgen kan associeras till socialism och kommunism.

I det här fallet fungerar den precis som den signalfärg den är, det vill säga en färg som manar till uppmärksamhet.

Den starkt röda kappan får Jane Fonda att sticka ut som en sprakande eldsflamma bland demonstranterna. Och på bilder, där man kan se henne tillfångatagen av uniformsklädda poliser, ser hon ut att brinna i ett mörkt universum, klädd i röd kappa, och med handfängsel av vit plast om handlederna.

Bild 1 av 3 Jane Fonda förs bort med handfängsel efter att demonstranterna blockerat gatan i Washington DC. Foto: J. Scott Applewhite/AP Bild 2 av 3 Jane Fonda i första ledet under klimatdemonstrationerna utanför Vita huset. Bakom henne står bland andra Ben Cohen och Jerry Greenfield från glasstillverkaren Ben & Jerry’s. Foto: Shutterstock Bild 3 av 3 Rosanna Arquette och Jane Fonda under en fredagsdemonstration. Foto: Erin Scott/Polaris Bildspel

Kappan säger sig hon ha köpt på rea på det flotta varuhuset Neiman Marcus, för 5.000 kronor. Modedetektiver har försökt att lista ut vilket märket är, men det håller Jane Fonda medvetet tyst om.

För kappan symboliserar också ett shoppingstopp av kläder. Under en av fredagsdemonstrationerna i Washington DC frågade hon publiken: ”ser ni denna kappa, det är det sista plagg jag någonsin kommer att köpa”.

Att måna om miljön kräver också att man minskar sin modekonsumtion, menar Jane Fonda. Ja, sin konsumtion överlag. Hon säger att hon växte upp i en tid då det var självklart att bara köpa mer och mer, och inte tänka så mycket på det. Men dagens unga aktivister har fått henne på andra tankar.

Att köpa nya saker för att befästa sin identitet är inte framtiden, säger hon. Framför allt inte att ständigt shoppa nya kläder. Jane Fonda vill därför föregå med gott exempel.

Och än så länge håller hon sitt ord. Förra veckan uppmärksammade amerikansk press att hon burit samma svarta glittriga byxdress på två olika tillställningar, samma vecka. Uppseendeväckande i en bransch där kändisar ständigt förväntas bära nya och intressanta plagg offentligt.

Den 21 december fyller Jane Fonda 82 år. Det är en lördag. Dagen innan kommer hon att demonstrera i Washington DC – klädd i samma röda kappa.

Jane Fonda som aktivist och talare 1970 – och 2019. Foto: TT/Mega/Polaris

Mer om röda plagg En roströd kappa med hög skorstenskrage bar Nancy Pelosi, talman i det amerikanska representanthuset, då villkoren kring en eventuellt framtida mur mot Mexiko diskuterades i Vita Huset i december förra året. Den har kallats för en ”powerkappa”.

Antikens frigivna slavar signalerade sin frihet genom att bära röda mössor. Och när Ludvig den 16:e tillfångatogs under den franska revolutionen tryckte man ned en röd mössa på hans huvud för att markera att jämlikhet rådde. Den röda mössan, le bonnet rouge, blev en frihetssymbol.

Under demonstrationer med klimataktivisterna i den internationella rörelsen ”Extinction Rebellion” dyker rödklädda människor med vitsminkade ansikten upp, red rebellion brigade. Där symboliserar det röda det blod som kommande generationer kommer att tvingas spilla på grund av klimatförändringarna. Visa mer

