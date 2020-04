Susanne Ljung: Med isoleringen följer de grå hårstråna

Det är sannerligen inte svårt att få gråa hår av stress i dag, med tanke på ovissheten vi alla lever med.

Men de kan förstås smyga sig fram av andra skäl, som stigande ålder och därmed en, för somliga, obehaglig påminnelse om att ens bäst-före-datum närmar sig.

Det finns förstås en genialisk lösning på detta – hårfärg.

En produkt på vilken en stor del av den moderna skönhetsindustrin vilar.

Bland annat tack vare en kemist i Paris vid namn Eugène Schueller.

1909 lanserade han det första kommersiella hårfärgningspreparatet som verkligen funkade. En lika populär som framgångsrik produkt som kom att ligga till grund för det framgångsrika skönhetsföretag han startade i samma veva – L’Oréal.

Många lät sig inspireras av hans framgångar. I USA grundades till exempel hårfärgningsmärket Clairol i början av 1930-talet. Men den stora framgången lät vänta på sig tills en driftig copywriter vid namn Shirley Polykoff 1956 myntade märkets slogan: ”does she…or doesn’t she?” Något som skulle få konsumenterna att förstå att denna hårfärg var så naturlig att bara kvinnans frisör kunde avgöra om färgen var äkta, eller inte.

Många färgar sitt hår. Foto: Mikael Sjöberg/TT

Det funkade. Försäljningen sköt i höjden och det kulturella stigma som tidigare varit förknippat med att färga håret i USA – det ansågs vara något som skådisar, modeller och mindre nogräknade kvinnor höll på med – försvann, nästan som i ett nafs.

I dag betraktas färgning av hår som en självklarhet som får kosta, och gör det också. I synnerhet om man väljer att göra det regelbundet hos professionella frisörer.

Men vad göra om man inte längre kan färga håret?

Eller snarare – vad gör kända och rika personer som aldrig skulle sänka sig till att köra en hemfärgning från Clairol eller Wella, utan förlitar sig till täta och regelbundna besök på exklusiva salonger när ordet för dagen är ”karantän?”

Svaret har överraskat.

Det visar sig att de grå håren trängt sig fram genom de mest exklusiva av färgningar och blonderingar.

I USA har i dag ett flertal mer eller mindre kända personer, som sitter hemma i självkarantän, delat med sig på sociala medier av vad som hänt med deras hårbottnar i isoleringen och se där – det visar sig att de grå håren trängt sig fram genom de mest exklusiva av färgningar och blonderingar.

Men i stället för att till varje pris mörka detta (eller blondera över, för den delen) har flera av dem i stället satt ljuset på sina utväxter, mer eller mindre bokstavligen.

Kelly Ripa, som är en av de populäraste programledarna på morgon-tv med showen ”Live with Kelly and Ryan”, har vanligtvis gyllenblont hårsvall. Men i mittbenan spirar nu de grå håren, vars framväxt hon låter sina följare studera under rubriken ”root watch” på Instagram.

Kelly Ripa låter nu en del gråa hårstrån framträda. Sharon Osbourne, bilden till höger, har färgat sitt hår ljusgrått. Foto: Camera Press och TT

Även skådespelaren Kevin Hart har generöst delat med sig av sin grå utväxt i sociala medier, för det visade sig att även han har tagit till hårfärgningsflaskan under flera år.

För han har alltid haft rikligt med gråa hårstrån, eller som han uttryckte sig: ”a shit load of grey hair” och därför varit en flitig färgare av sitt barr. Men nu, när han inte arbetar utan sitter hemma, så tänker han låta sin naturliga hårfärg växa fram, för: ”FUCK IT”, som han elegant uttryckte saken i texten till bilden av sitt gråmelerade huvud på Instagram.

Huruvida detta bara är ännu ett exempel på ett samtida narcissistiskt koketterande med det egna utseendet, där nästa naturliga steg blir att dokumentera och dela bilder av det egna navelluddet, är förstås frågan.

Men en mer välvillig tolkning kan ju vara att det faktiskt finns något befriande med att man nu sänker garden genom att våga visa upp och skämta om det gråa håret, och de åtgärder många i vanliga fall vidtar för att dölja dess obönhörliga framfart.

Mer om grått hår Bytt från blont till grått hår, men salongsfärgat av ett koloristproffs, har även Jane Fonda nyligen gjort. Liksom Sharon Osbourne, som valt att färga håret till den ljust grå, nästan vita, kulör som hon numera egentligen har. Grått hår har också betraktats som flott under historien, och en nyans som mjukade upp och föryngrade ansiktet. I den brittiska tidningen ”Ladies' Friend” kunde man till exempel 1872 läsa att: ”grått hår har nu börjat bli så beundrat att många inte längre försöker dölja det, utan i stället lyfter fram det”. På Instagram finns även kontot @grombre som hyllar kvinnors naturligt gråa hår. Visa mer