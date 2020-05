Susanne Ljung: Michael Jordan är både bäst och sämst

Michael Jordan har inte bara hyllats som en av de bästa basketspelarna genom tiderna, han har också hånats för att vara en av de sämst klädda.

Fast det är inte riktigt sant.

Det var först efter att han lade bollen på hyllan för gott som professionell spelare 2003 som hans garderob började bli så besynnerlig att det till och med startades en blogg som katalogiserade hans värsta outfits. Den fick det kärnfullt formulerade namnet – ”What the F*** is Mike Jordan Wearing”.

Redan under slutet av sin aktiva karriär sade Michael Jordan aldrig nej till kostymer stora nog att rymma två personer. Men det var det å andra sidan många andra män som inte heller gjorde under 90-talet då oversize var på modet.

Michael Jordan hade emellertid svårt att släppa looken. En bra bit in på 2010-talet – då herrmodet hade smalnat till och skinny jeans satt som klistrade på killar – fortsatte han att klä sig i vida byxor, stentvättade jeans med hög midja och knälånga skjortor och kavajer så breda över axlarna att ord som ”segel” inte riktigt räcker till för att beskriva dess storlek och sladdriga form.

Michael Jordan 1984 – och i dag. Han blev den förste bland samtidens elitidrottare som rakade huvudet när håret började tunna ut. Foto: AP

Han var förvisso pensionerad, rik som ett troll och behövde inte längre bekymra sig om vad andra tyckte. Men det blev allt svårare att minnas att Michael Jordan faktiskt betraktats som en av de mest fashionabla basketspelarna i USA.

I boken ”Playing for keeps: Michael Jordan and the world he made” vill författaren David Halberstam till och med göra gällande att han var den bäst klädde mannen sedan den elegante skådespelaren Cary Grant, även om han medger att Michael Jordan tog sig allra bäst ut i sportkläder, på basketplanen.

Något som många i dag kan se tack vare den omtalade dokumentärserien ”The Last Dance” (Netflix) om Michael Jordans och Chicago Bulls väg mot ännu en NBA-titel säsongen 1997–98.

Förutom några inslag med Michael Jordan på besök i Paris där han bär kostymer i storlek XXXL och en svart basker, som han uppenbarligen anser är rätt sak att sätta på huvudet i den franska huvudstaden, visar serien också varför han blev en stilförebild.

Hans virtuosa stil nådde långt fler än sportnördar och bidrog till att han satte trender som nådde långt utanför basketplanen.

”Flyger Michael Jordan?”, var en vanligt förekommande fråga under hans karriär. Hans ledigt eleganta sätt att liksom hänga i luften, hans så kallade ”hang time”, innan han dunkade in bollen i korgen, imponerade.

Många män kan till exempel tacka Michael Jordan för att han 1989 blev den förste bland samtidens elitidrottare som rakade huvudet när håret började tunna ut, och därmed fick en rakad hjässa att framstå som cool och inte bara kal.

De första Nike Air Jordan-skorna från 1985 ska nu säljas på auktion och uppges vara värda minst 150.000 amerikanska dollar. Skorna är signerade av Jordan. Foto: TT

Men det är förstås hans skor som i mitten av 80-talet gjorde honom till en verklig banbrytare i fråga om att skapa en stil som många av oss i dag följer genom att traska runt i märkessneakers av olika slag.

Före 1985 krävde nämligen NBA (National Basketball Association) att alla spelare skulle bära vita skor under matcher, annars utgick en straffavgift. Alla bar därför vita skor. Alla utom Michael Jordan, vill säga. Hans skor hade också inslag av rött och svart för att matcha färgerna i hans lag Chicago Bulls. Han bötfälldes, och fick betala 5.000 dollar. Match efter match. Men det var det värt, ansåg Nike som producerat skorna och hade som plan att börja sälja modellen till allmänheten, till högre pris än andra skor.

Det var långt ifrån alla som vid tiden trodde på konceptet ”dyra gympadojjor från ett sportföretag” och skrattade åt tanken på att någon skulle vilja betala uppemot en tusenlapp för ett par sneakers som bar en sportstjärnas signatur.

Men skorna, som fick namnet ”Air Jordan”, blev inte bara de mest framgångsrika gymnastikskorna i historien. De kom också att lägga grunden till en helt ny form av lukrativ kändiskultur i både sport- och modebranschen. Och för det kan man tacka, eller förbanna, Michael Jordan.

Michael Jordan i OS-kvartsfinalen mot Costa Rica 1992. Foto: Susan Ragan

Mer om Jordan Skådespelarna Yul Brunner och Telly Savalas (som spelade tv-polisen Kojak) var skalliga stjärnor före Michael Jordan. Boxaren George Foreman rakade av sig håret redan 1977. Men det var tack vare Michael Jordan som flera andra basketspelare tog fram rakapparaten, och började göra looken trendig. Det var också Michael Jordan som i slutet av 1980-talet började bära långa, och säckigare, shorts på basketplan. Tidigare var de tajta och korta. Som man kan njuta av i dokumentärserien ”The Last Dance”. Sedan Michael Jordan gifte sig på nytt 2013 med modellen Yvette Prieto, har hans klädstil skärpts till, enligt många bedömare. Visa mer

