Susanne Ljung: Någon har uppdraget att gå in drottningens skor

Det är sällan människor i modebranschen tappar fattningen av att se de prominenta personer som placeras på första raden under modevisningar.

Men i februari 2018 gick ett imponerat sus genom lokalen under Londons modevecka när den brittiska drottningen Elizabeth II plötsligt gjorde entré och tog plats på parkett, bredvid chefredaktören för amerikanska Vogue, Anna Wintour.

Det var första gången den brittiska drottningen bevistat en modevisning, och kanske också första gången som hon förknippats med ”mode” över huvud taget.

Hon var där för att dela ut ett nyinstiftat pris till en lovande brittisk designer, ”The Queen Elizabeth II Award for British Design”. Ett pris som också är till för att uppmärksamma den brittiska textilindustrin. Den första utmärkelsen gick till Richard Quinn, vars specialitet är färgstarka mönster.

Initiativtagare till priset är en av det brittiska kungahusets mäktiga kläddoldisar, Angela Kelly.

Det är nämligen hon som, sedan 25 år tillbaka, sköter den brittiska drottningens garderob. Angela Kellys officiella titel är ”Her Majesty’s personal adviser and curator”. En uppgift som bland annat innebär att ha koll på alla hennes kläder och smycken, inte minst dem hon bär under de mer än 300 officiella framträdanden hon gör varje år.

Hon designar även en del av drottningens färgstarka monokroma dräkter, vars uppgift är att – bokstavligen – få henne att sticka ut och synas i folksamlingar.

Angela Kelly, näst längst till höger, är en av det brittiska kungahusets mäktiga kläddoldisar. Foto: ROTA

Nyligen gav Angela Kelly ut boken ”The other side of the coin – The Queen, the dresser and the wardrobe”, i vilken hon gläntar på dörren till drottningens omfattande garderob.

Ett intimt jobb, på många sätt. I boken får man bland annat veta att hon har som uppgift att ”gå in” hennes skor eftersom drottningen själv har annat att göra. ”Som tur är har vi samma storlek”, som hon skriver.

Boken är officiellt godkänd och verkligen ingen källa till kvalificerat skvaller.

Fast det är förstås kul att få reda på saker som att prins Philip ofta har åsikter om sin hustrus kläder och kan avfärda ett brokadtyg till en klänning genom att syrligt fråga: ”Tyg till en ny soffa?” Eller att det bästa sättet att få diamanter att glittra är att putsa dem med en skvätt gin.

I stort påminner dock själva tonen i boken om ett hovsamt reportage i Svensk Damtidning.

Angela Kelly har med åren fått drottningens garderob att bli ljusare, och mer lekfull. Kanske har hon till och med tinat upp hela henne.

Men det är svårt att tänka sig att den skulle kunna getts ut tidigare, innan det brittiska kungahuset insåg vikten av att försöka hänga med sin tid genom att inte betrakta varje fråga om drottningens stil och kläder som ett potentiellt hot mot monarkin.

Till den förra boken Angela Kelly skrev 2012, ”Dressing the Queen: The jubilee wardrobe”, med anledning av att hon då suttit 60 år på tronen, ratades till exempel de fotografier där en brett leende Elizabeth II står med händerna ledigt nedstuckna i fickorna på en klänning av just den anledningen.

Den brittiska drottningen fick inte se för ledigt avslappnad ut, enligt hovets mer konservativa rådgivare. I den nya boken är bilderna med.

För trägen vinner. Angela Kelly har med åren fått drottningens garderob att bli ljusare, och mer lekfull. Kanske har hon till och med tinat upp hela henne genom att lätta upp färgskalan på hennes kläder.

Olivia Colman spelar Elizabeth II i tv-serien ”The crown”. Till höger drottningen på en bild från 1973. Foto: AP

Det är kort sagt en stil långt ifrån den som Olivia Colman ger uttryck för i rollen som Elizabeth II i den tredje säsongen av tv-serien ”The crown”.

I den har Elizabeth II regerat under drygt tjugo år och både hennes kroppsspråk och kläder har blivit stelare, och mer respektingivande.

Allt för att understryka att det ämbete hon ärvt tas på största möjliga allvar. Kläderna har också blivit tämligen tråkiga.

Men i dag har Elizabeth II fyllt 93 år. Hon har suttit på tronen längre än någon annan kunglighet i Storbritanniens historia, och ser ut att – äntligen – kunna kosta på sig att ha lite kul med sina kläder.

Ja, hon kan till och med bevista en modevisning utan att det betraktas som en fara för monarkin.

Prins Philip har liknat sin hustrus kläder vid ”tyg till en ny soffa”. Till höger kostymören Amy Roberts som ansvarar för kläderna i tv-serien ”The crown”. Foto: Camera Press

Mer om drottningens kläder Att det brittiska hovet är mån om att hänga med sin samtid i fråga om kläder tyder också beslutet på att den brittiska drottningen kommer att bära fuskpäls, från och med i år. Redan befintliga inslag av päls, som kragar, kommer att ersättas.

Angela Kelly säger att många av Elizabeths II:s plagg är baserade på klassisk design från Chanel och Dior. Hon använder sina outfits offentligt ett par tre gånger, med långa mellanrum. Därefter görs de om, på olika sätt. Och bärs igen.

För kläderna i tv-serien "The crown" ansvarar kostymören Amy Roberts. En veteran i branschen. Hon har skapat 600 dräkter från scratch till seriens huvudrollsinnehavare, och klätt mer än 8.000 statister. Hon säger sig vara fascinerad över hur smaklös den brittiska kungafamiljen kan vara i sin stil – "om än på ett fantastiskt sätt".