Susanne Ljung: När mönstret på din tröja signalerar att du vill tillhöra aristokratin

När det brittiska märket Pringle of Scotland i början av 1980-talet valde att inleda ett långt samarbete med den framgångsrike golfspelaren Nick Faldo betraktades det som slutet för märket i modesammanhang.

Eller kanske snarare som finito i fråga om plagg med stil och finess, vilket det genom sin långa historia lutat sig emot.

Märket, som bland annat var först med att skapa den trendsättande kombinationen matchande nätt liten tröja och kofta, så kallat twinset, som populariserades av Hollywoodkändisar som Grace Kelly under 1950-talet, blev från och med nu känt för tröjor som talade till yuppieerans många nyblivna golfare.

Extra populära blev tröjor med varianter av det rutmönster som kallas för argyle, vilket ser ut som om man ställt en kvadrat på kant och tryckt till den på mitten.

Mönstret blev överallt förekommande, och inte bara på manliga golfare.

Pringle of Scotland producerade under en tid 10.000 tröjor i veckan, och det fanns en tid då man kunde tro att tröjor med denna typ av rutmönster var obligatoriskt att bära för medelålders män med ambition att försöka se sportiga ut.

Nick Faldo personifierade tröjor med rutmönster under sin framgångsrika golfkarriär. Inte ens när han vann US Masters kunde engelsmannen låta bli att bära en färgstark tröja under den erövrade gröna mästarkavajen. Foto: AP/TT/Rex

Det var förstås inte bara Pringle som erbjöd tröjor med argylemönster, även om just detta märke har kommit att förknippas lite extra med både Argyle, och golf.

Detta tack vare hertigen av Windsor, som favoriserade Pringle of Scotland, som bistod honom med stickade strumpor. Under 1920-talet frågade han om det var möjligt för dem att sticka en tröja som matchade mönstret på hans strumpor, som hade – just det – argylerutor. Ett mönster inspirerat av det tartanmönster som bars av den mäktiga skotska klanen Campbell of Argyll, under 1600-talet.

Hertigen av Windsor kom att bära looken livet igenom, och inspirera andra att ta efter.

Inte minst i USA där det på prestigefulla Ivy League-universitet utvecklades en manlig klädstil baserad på europeisk aristokratisk tradition, men gjord för bekväm amerikansk livsstil. Stilen, med en fläkt av ett privilegierat liv, blev populär och kom att kallas för ”preppy”.

Men det är inte tack vare vurmande för skotsk historia, den modeintresserade hertigen av Windsor eller den amerikanska preppystilen som argylemönstret nu blivit ett av de populäraste bland många modemärken denna höst, 2019. Nej, det är de tidigare så hånade golftröjorna från 1980-talet.

Tröjor som fick den tidigare chefsdesignern Clare Waight Keller (som nu jobbar på Givenchy och där skapade brudklänningen för Meghan Markle, hertiginnan av Sussex) att utbrista: ”Jag är urless på dem!”

Det nygamla modet har en gemensam minsta otippad nämnare – golfaren Nick Faldos populära 80-talströjor.

Men i stället för att fortsätta kämpa emot sitt förflutna samarbete med golfaren Nick Faldo, som kallats för ”ett gigantiskt hinder i vägen för dess strävan att betraktas som ett modeföretag i framkant”, har Pringle of Scotland valt att omfamna de bespottade rutmönstrade tröjorna.

Nyligen lät märkets nya designansvariga, Fran Stringer, skapa en unisexkollektion med bearbetade varianter i nya färgkombinationer från 1980-talet under rubriken ”Reissued 21”.

”Argylemönstret är ett ikoniskt sportmönster”, säger hon och menar att det inte längre finns anledning för företaget att skämmas över sin bakgrund.

Till saken hör förstås också att de mönstrade tröjorna under 90-talet letade sig in i populära amerikanska tv-serier som ”Fresh Prince of Bel Air” och filmer som ”Clueless”, som en subtil humoristisk markör för att illustrera människor som månade om att klä sig lite finare än de kanske var, eller strävade efter att bli. Och i Storbritannien införlivade en hel del av de välklädda, men inte sällan våldsamma, fotbollsfans som kallades för ”casuals” argylemönstret i sin garderob.

Nya generationer började kort sagt bära det klassiska argylemönstret, på olika sätt och av olika anledningar, men med en gemensam minsta otippad nämnare – golfaren Nick Faldos populära 80-talströjor.

Artisterna Kanye West, till vänster, och André 3000 föredrog rutmönstrat i början av 2000-talet. Modellen till höger bär kläder från samma tidsperiod. Foto: Camera Press/Mary Evans Picture

Mer om argylemönstret Argylemönstret är flitigt förekommande bland många modemärken i höst. Gucci, Victoria Beckham, Chloé och Polo Ralph Lauren är bara några. I början av oktober släppte även H&M en kollektion i samarbete med Pringle of Scotland med en hel del rutmönster.

Till argylemönstrets popularitet bidrog även artister som André 3000 och Kanye West som i början av 2000-talet gärna bar tröjor med rutor på bröstet.

Pringle of Scotland grundades redan 1815 av Robert Pringle i Hawick och tillverkade till en början underkläder av ylle. Visa mer