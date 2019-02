Först Prada. Sedan Gucci. Och därefter Katy Perry.

Alla har ertappats med att sälja kläder och accessoarer som påminner om den rasistiska karikatyren blackface, det vill säga den överdrivna svarta sminkningen med stora röda läppar med ursprung i den amerikanska underhållningsbranschen.

En seglivad stereotyp som redan 1848 beskrevs som det vita samhällets smutsiga avskum – the filthy scum of white society – av en amerikansk politiker och människorättsaktivist vid namn Frederick Douglass.

Det hindrade emellertid inte blackface från att bli enormt populärt, länge.

I världens första talfilm, ”Jazzsångaren” från 1927, var huvudpersonen en vit man sminkad som svart, Al Jolson. En judisk man född i det nuvarande Litauen som tidigare gjort sig ett namn inom teatern genom att uppträda i blackface. Filmen gjorde honom till en superstjärna – och fick blackface att spridas ännu mer.

Att titta på vita människor som sminkat sig svarta och låtsades vara – inte sällan småkorkade – ättlingar till amerikanska slavar blev en genre som inte tappade fart förrän på 1950-talet. Listan över kända vita skådespelare som sminkat sig svarta på scen och film är besvärande lång.

Blackface är kort sagt djupt rotad i den amerikanska kulturen.

Det är också en av anledningarna till att somliga än i dag vägrar inse hur förnedrande, och rasistisk, den är. Den har ju liksom ”alltid funnits där”.

Men många är i dag också medvetna om dess innebörd, och redo att slå till när den visar upp sitt fula fejs.

Under senare år har medvetenheten om rasistiska stereotyper även höjts i modevärlden, en bransch där man länge blivit förvånad varje gång det lett till rabalder då man sminkat vita modeller svarta. Så sent som 2010 lät till exempel den franska modetidningen Numéro en ljushyllt modell framstå som mörk, inklusive afro.

Speciellt Gucci har profilerat sig som ett inkluderande märke som värnar om mångfald och verkligen vurmar för att inkludera alla, oavsett etnicitet och läggning.

Så att just det märket trampade snett ifråga om en svart stickad polotröja med extra lång krage och en utklippt del för munnen, kantad av en tjock röd rand som liknar läppar, blev därför extra uppmärksammat.

Märkets designer Alessandro Michele hävdade att tröjan var en hyllning till performance­konstnären Leigh Bowery, en man verksam i London under 1980-talet. En mycket smal, popkulturell blinkning som inte uppfattades i USA. Där drogs i stället paralleller till blackface där just överdrivet stora och röda läppar är en utmärkande detalj.

Inte heller det italienska modemärket Prada sade sig ha haft en tanke på att deras svarta små prydnadsfiguriner med stora röda läppar, att hänga på handväskan, kunde uppfattas som något annat än fantasifigurer.

Båda märkena pudlade snabbt. Produkterna drogs in och Gucci och Prada lät meddela att de nu konkret arbetar på att öka både kunskapen och mångfalden bland sin personal. Gucci anställde snabbt fem nya designer från olika länder och har inrättat tjänsten global director for diversity and inclusion. Prada har skapat ett mångfaldsråd, lett av filmregissören Ava ­DuVernay, som bland annat regisserat filmen ”Selma”, och konstnären Theaster Gates.

Under en föreläsning på modeskolan Parsons i New York för ett par veckor sedan konstaterade Guccis vd Marco Bizzarri att han själv inte hade en susning om vad rabaldret till en början handlade om, och medger sin tidigare okunnighet om blackface. ”Vi kommer från en annan kultur. Vi är italienare. Vi känner inte till alla kulturella skillnader”, som han sade.

Anledningen till att varningsklockorna hos sångerskan Katy Perry, född och uppvuxen i USA, inte ringde när hon lanserade svarta skor prydda med ögon och stora röda munnar är oklar.

Men klart står att det inte är mer ilska som behövs ifråga om blackface, utan mer information. Och, inte minst, en vilja att lära sig mer.

Katy Perrys kritiserade skor som har dragits in, här modellen The Rue slip on loafer. Foto: Katy Perry collection

Mer om blackface I USA fick förra året den haussade talkshowvärden Megyn Kelly sparken från den rikstäckande tv-kanalen NBC efter att i sändning sagt att hon inte kunde begripa varför det skulle vara kränkande att som vit sminka sig i blackface.

Nyligen ställdes krav på att delstaten Virginias guvernör Ralph Northam skulle avgå, eftersom det uppdagades att han i början av 1980-talet poserat i blackface, bredvid en man klädd i vit Ku klux klan-rock. En högt uppsatt politiker i Florida avgick för en kort tid sedan då bilder visade att han så sent som 2005 sminkat sig i blackface till Halloween.

Först 2015 slutade operan i New York att sminka sångare i operan ”Othello” mörkare än de var. Visa mer